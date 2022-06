Posto fisso e 1800 euro di stipendio in comune: nessuno lo vuole. Lo strano caso nel mantovano

Posto fisso per 1800 euro di stipendio in comune: sembrerebbe un’ottima opportunità per molti. Eppure una piccola cittadina lombarda trova difficoltà a coprire una mansione

Ciò che sta accadendo nel comune di Bozzolo, nel mantovano, è un caso davvero unico e rarissimo per il nostro paese, soprattutto considerando i difficili tempi che stiamo attraversando dal punto di vista economico.

La ridente cittadina della Lombardia conta una popolazione di poco più di 4mila anime. Il comune ha indetto un bando per un posto fisso come responsabile dell’ufficio tecnico del comune (settore lavori pubblici, manutenzioni, suap, ambiente, urbanistica-categoria D1). Ciò comporterebbe tutti i benefici relativi a tale posizione nel settore pubblico: contratto a tempo indeterminato, ferie pagate, benefici, permessi per malattia, poche ore stabilite di turno di lavoro e, sopratutto uno stipendio mensile di 1844 euro lordi.

Posto fisso a Bozzolo, nel mantovano: nessuno lo vuole. Il Sindaco è incredulo

Il posto fisso nel settore pubblico è sempre stato un miraggio per tutti; l’idea di sistemarsi senza avere preoccupazioni. Cosa sta succedendo a Bozzolo? Perché nessuno vuole lavorare in questo comune?

Recentemente si è presentata una sola persona per coprire il ruolo di responsabile dell’ufficio tecnico ma ha poi rinunciato a sostenere la prova scritta.

Il concorso era già stato indetto circa nove mesi fa, nel settembre 2021. In quell’occasione giunsero solo quattro candidature, delle quali una relativa a un pretendente senza requisiti minimi, due non si presentarono alla prova scritta e il quarto, pur prendendovi parte, presentò il foglio d’esame in bianco.

Fanno riflettere le parole del sindaco del piccolo comune, il neo confermato alle scorse elezioni amministrative, Giuseppe Torchio: “Evidentemente sono cambiati i tempi, e il posto pubblico al momento è meno allettante”- ha dichiarato alla Provincia di Cremona.

Ha poi concluso: “Come amministrazione abbiamo messo in campo ogni energia per portare a termine questo concorso. Adesso ci muoveremo diversamente, per andare a colmare la lacuna d’organico”.