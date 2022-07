Le Donatella tornano a far sognare il popolo del web mostrandosi incredibili. Subito è un tripudio di like: la visione è mozzafiato, i fan sono in tilt.

Instagram in tilt a seguito dell’ultimo post condiviso da Le Donatella. Anche questa volta le gemelle Provvedi tornata a far sognare: di origini modenesi, non smettono mai di stupire con la loro bellezza e la loro verve travolgente.

Giulia e Silvia sono diventate conosciute a seguito della partecipazione ad “X Factor” per poi approdare a “L’Isola dei famosi”. Accanto alla carriera sugli schermi televisivi hanno raggiunto un popolarità crescente sui social, in particolare su Instagram dove raccontano la loro vita scandita tra set e shooting.

Ogni contenuto fa sempre il pieno di like come nel caso dell’ultimo condiviso in cui le Provvedi si sono mostrate pazzesche.

Le Donatella in bikini: l’abbraccio più dolce scalda il web, fan nel delirio

Per vedere l’ultimo post de Le Donatella, vai su Successivo