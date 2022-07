Chiara Ferragni si sta godendo l’estate e non solo. L’influencer più famosa al mondo, ha decido di accoccolarsi al marito Fedez con qualcuno alle spalle…

Conosciuta anche come The Blond Salad, Chiara Ferragni è il fenomeno mediatico più incredibile degli ultimi tempi. Nata come modella per un piccolo blog è diventata in pochissimo tempo, grazie ad Instagram, imprenditrice digitale ed influencer. La sua carriera è stata un crescendo, Chiara, con la sua sicurezza e qualche giusta intuizione ha saputo cavalcare l’onda del successo ed oggi è inarrestabile.

L’influencer ha sposato il cantante italiano Fedez dal quale ha avuto due figli, Leone e Vittoria. La loro vita è letteralmente spiattellata sui social e questo, a milioni di fan, piace ed anche parecchio. Ogni giorno assistiamo a carrellate di storie Ig, tik-tok e fotografie che ritraggono la felice famiglia intenta a vivere una normale quotidianità.

Le vacanze di Chiara iniziano col botto, che posteriore…

Come ogni anno, Chiara sta vivendo delle vacanze pazzesche, accompagnata da Fedez e dagli amici si concede qualche momento di relax tra uno shooting e l’altro. In queste ore circola sul web un post di Fedez che ritrae alcuni scatti con moglie ed amici: “Best of these days – il meglio di questi giorni”.

Le foto ritraggono la coppia che si diverte con gli amici ma due scatti hanno catturato l’attenzione dei fan, un bacio appassionato sotto l’ombrellone con un intruso alle spalle ed una foto in bikini dove Chiara mostra il suo lato b.

Negli ultimi tempi, la Ferragni è stata oggetto di “rumors” dal momento che ha scelto di mostrarsi senza veli più e più volte. Chiaramente, conoscendo l’influencer, sono delle provocazioni al bigottismo ed un invito all’apertura mentale.

Come al solito le foto hanno generato polemiche ma di questo, Chiara, se ne è altamente infischiata ed ha continuato a vivere la sua vita con e senza vestiti.

Sicuramente ne vedremo delle belle, d’altronde l’estate è appena iniziata e fino a settembre i Ferragnez ne passeranno momenti sotto l’ombrellone.

