Mercedesz Henger ha condiviso una fotografia in cui indossa un micro bikini spaziale: le sue forme fuoriescono prepotentemente.

Mercedesz è la figlia di Riccardo Schicchi e di Eva Henger: la ragazza ha deciso di seguire le orme dei suoi genitori e di diventare una donna di spettacolo. In questi anni, la classe 1991 ha preso parte a numerosissimi programmi televisivi. Quest’anno, ad esempio, è stata una delle protagonisti de ‘L’Isola dei Famosi’: l’edizione è stata vinta da Nicolas Vaporidis.

Memi, purtroppo, non ha un ottimo rapporto con la madre. Dopo più di due anni, tuttavia, la ragazza è andata a Roma per incontrarla: Eva, lo ricordiamo, è ancora in convalescenza dopo il bruttissimo incidente in Ungheria. Tralasciando tutto ciò, la 30enne continua anche a mandare al manicomio i suoi seguaci con contenuti devastanti. In questa serata di inizio luglio, la piccola Henger ha scioccato tutti con uno scatto in cui indossa un fantastico micro bikini.

Mercedesz Henger, micro bikini stupefacente: le forme strabordano

Mercedesz ha condiviso un post veramente straordinario su Instagram. La ragazza ha come al solito catturato i riflettori con il suo fisico scultoreo. La figlia di Eva indossa un bikini mostruoso: a scattare la foto è stata la sua sorellastra Jessica. Il nome, infatti, è stato riportato da lei in didascalia, insieme ad un incredibile messaggio. “Non so che cacchio scrivere e mia sorella ha fretta di andare in piscina. Vi dico solo che sono felice“, ha scritto la showgirl.

Memi si trova a bordo piscina e il costume fa una fatica immane nel cercare di contenere le sue curve pazzesche. Il lato A dell’ex naufraga, in particolare, strega praticamente tutti: difficile toglierle gli occhi di dosso. “Sei in splendida forma”, ha notato un fan. “Non c’è nulla da scrivere, ma solo da osservare”, ha chiosato un ammiratore.