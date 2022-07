Il weekend al mare di Anna Tatangelo è di quelli memorabili grazie ai suoi scatti: la cantante è davvero favolosa in costume

E’ stato un anno piuttosto intenso, quello vissuto da Anna Tatangelo. La cantante ciociara si conferma tra le interpreti più amate della musica italiana e un personaggio sempre più a 360 gradi anche sugli schermi televisivi.

Grande successo hanno riscosso i programmi condotti da lei, vale a dire ‘All Together Now‘ e ‘Scene da un matrimonio‘. Il gradimento del pubblico certifica la sua bravura, classe ed eleganza, mai messe in discussione ma che stanno trovando una nuova dimensione.

E’ il momento di tirare un po’ il fiato in vista della nuova stagione, che la vedrà ancora protagonista sempre con gli stessi programmi, che sono stati riconfermati. Anche se il riposo per Anna durerà poco. Dall’inizio della prossima settimana, sarà impegnata in tour fino alla fine dell’estate. Intanto, però, si gode un po’ di stacco e la vediamo in alcuni scatti fantastici al mare, in Sicilia.

Anna Tatangelo, relax in barca con fisico statuario in primo piano: incontenibile in ogni dettaglio

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE —> Wanda Nara sola in auto, inquadra solo li: “cosi mi fai impazzire” si blocca Instagram – FOTO

Sul suo seguitissimo profilo Instagram – quasi due milioni di followers – Anna non fa mai mancare immagini che incantano gli ammiratori e mettono in risalto il suo fascino da capogiro. Ma questa volta, probabilmente, supera se stessa e in costume appare più seducente che mai.

Il fisico slanciato e statuario risalta in bikini e accende la passione e la fantasia dei fan. Ogni dettaglio è perfetto, gambe favolose, silhouette avvolgente, scollatura micidiale in primo piano. Soprattutto questo particolare, come sempre, strappa gli applausi della community.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE —> “La più bella in assoluto”: Sara Croce, scollatura da infarto e sguardo penetrante. La visione lascia senza fiato – FOTO

I complimenti si sprecano, Anna appare come una sirena, magica e ammaliante e ancora una volta ci conquista al primo sguardo. La sua bellezza ci fa sognare ad occhi aperti e promette una estate memorabile.