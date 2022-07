Femminicidio nel Cosentino: fermato il marito, i Carabinieri indagano

Un altro caso di femminicidio in Italia. Si tratta di una donna di 71 anni che ha perso la vita per mano delle coltellate del marito.

E’ successo di nuovo. Un caso di femminicidio che ha investito il Sud Italia e in particolare la Calabria. Si tratta di un’uccisione terribile che ha visto protagonista una donna di 71 anni. Domenica Caligiuri era un’insegnante in pensione che viveva a Mandatoriccio, nella zona del Cosentino.

Il corpo della donna è stato trovato in un bagno di sangue, sul letto della camera matrimoniale. La vittima sarebbe morta per numerose coltellate all’addome e al torace. Una fine atroce alla quale i Carabinieri incaricati del Reparto territoriali stanno ancora indagando.

Il marito della vittima è ora sotto interrogatorio: le liti con la donna erano frequenti e violente

Ad indagare sulla scena del crimine i Carabinieri di Corigliano Rossano. Come riporta Leggo, per ora il marito è sotto interrogatorio dagli inquirenti e i sospetti sono tutti volti al marito di 73 anni. Per ora non sarebbe adottato alcun provvedimento restrittivo nei suoi confronti.

A far scattare l’allarme, la figlia della vittima che non riusciva a mettersi in contatto con la madre. Secondo quanto emerge dalle interrogazioni della Caserma di Mandatoriccio, l’uomo, secondo quanto riportato da Leggo, negherebbe la responsabilità dell’omicidio. Sul caso ora indagano i carabinieri alla ricerca della verità.

L’uomo, trovato fuori casa dal reparto dei Carabinieri, viveva in casa con la vittima e secondo quanto emerge dalle testimonianze litigava spesso con la moglie con urla e liti violente. I sospetti sono tutti volti a concretizzare l’atto dell’omicidio per responsabilità del marito che per ora nega tutto. Anche i vicini di casa si erano allarmati dal momento che erano diversi giorni che non vedevano la vittima nel centro del paese. Da quanto si apprende, in passato, il marito sarebbe già stato denunciato per episodi di violenza sulla moglie. L’uomo è ora sotto custodia in caserma per accertamenti.