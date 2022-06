Una donna di 40 anni è stata trovata priva di vita la scorsa notte all’interno di un appartamento di Casalmaggiore, in provincia di Cremona. A lanciare l’allarme il compagno.

Si è presentato in caserma spiegando ai carabinieri che la compagna aveva perso la vita in un incidente domestico. È accaduto la scorsa notte a Casalmaggiore, in provincia di Cremona, dove una donna di 40 anni è stata trovata morta in casa.

I carabinieri, recatisi presso l’abitazione, stanno svolgendo tutti gli accertamenti del caso ed indagando per chiarire cosa possa essere accaduto alla 40enne. Al momento l’ipotesi del decesso in seguito ad un incidente in casa, come raccontato dal compagno, sarebbe quella più accreditata.

I carabinieri di Casalmaggiore, comune di circa 15mila abitanti della provincia di Cremona, stanno indagando sulla morte di una donna di 40 anni, rinvenuta senza vita in casa.

La scoperta la scorsa notte, tra mercoledì 22 e giovedì 23 giugno, in un appartamento sito all’ultimo piano di un palazzo di via Corsica. L’allarme, riportano i colleghi de Il Corriere della Sera, è stato dato dal convivente, il quale recatosi presso la caserma dei carabinieri, ha raccontato ai militari dell’Arma che la compagna era rimasta vittima di un incidente domestico.

I carabinieri si sono, dunque, subito precipitati presso l’abitazione rinvenendo il corpo ormai senza vita della donna. Sul posto anche la Scientifica. L’area è stata transennata per permettere tutti gli accertamenti del caso che dovranno far luce sulla vicenda. Le indagini sono coordinate dalla Procura della Repubblica di Cremona.

Al momento gli inquirenti, riferisce Il Corriere della Sera, non escluderebbero nessuna ipotesi, ma pare che la più accreditata possa essere quella di una morte accidentale in seguito ad un incidente domestico, come raccontato dal compagno della 40enne. Dopo il tragico ritrovamento, gli investigatori hanno ascoltato il convivente e due vicini di casa della donna, residenti nello stesso condominio.