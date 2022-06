Rkomi e Paola Di Benedetto allo scoperto: l’uscita a quattro con la coppia più amata

Tra gli scoop dell’estate ci sono loro, Rkomi e Paola Di Benedetto, che dopo diverse insinuazioni sono ufficialmente usciti allo scoperto. Per loro una serata speciale con la coppia più amata

Da alcuni mesi si erano fatte insistenti le voci su un rapporto molto più che amichevole tra il cantante Rkomi e la conduttrice e influencer Paola Di Benedetto. Dopo essere stati beccati in più di un occasione la coppia è uscita allo scoperto sulle pagine del settimanale Chi, dove sono state pubblicate le immagini del loro primo bacio pubblico.

Ora che la notizia è stata ufficializzata i due non sembrano volersi nascondere più e proprio nelle ultime ore è arrivata anche la consacrazione sui social media. Non sono stati tuttavia i diretti interessati a condividere la serata passata insieme, bensì una delle coppie più amate dagli italiani.

L’uscita a quattro che ha scatenato il web: “Indovinate la coppia dell’anno”

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da FEDEZ (@fedez)

La nuova coppia ha trascorso la serata con Chiara Ferragni e Fedez, con i quali hanno organizzato un’uscita a quattro. A pubblicare le immagini della cena ci ha pensato proprio Fedez, condividendo una foto delle due coppie in posa, per poi scambiarsi i ruoli e affiancare Paola e Chiara e lui e Rkomi. “Indovinate la coppia dell’anno“, si legge nella caption del post Instagram, che ha immediatamente scatenato l’entusiasmo dei fan.

LEGGI ANCHE -> “Uomini e Donne”, Matteo Ranieri nel mirino: la pesante accusa. “Prima con una poi con l’altra”, Maria reagisce così

Proprio Fedez e Rkomi negli ultimi mesi hanno instaurato un rapporto d’amicizia, i due sono infatti impegnati con le registrazioni delle audizioni della nuova edizione di X Factor di cui saranno entrambi giudici insieme ad Ambra Angiolini e Dargen D’Amico.

Fedez ha più volte pubblicato nelle sue storie il collega e amico, tra momenti esilaranti e serate trascorse insieme. Anche per questo l’uscita a quattro è avvenuta nella più totale spontaneità, nonostante sia stata colta la palla al balzo per ufficializzare la nuova coppia in un contesto più quotidiano rispetto alle paparazzate diffuse.

LEGGI ANCHE -> Silvia Toffanin dice addio alla proposta di matrimonio: “Piango perché non mi sposo”