“Uomini e Donne”, Matteo Ranieri nel mirino, la pesante accusa: “Prima con una, poi con l’altra”. Maria reagisce così

L’ultimo pettegolezzo estivo vuole che al centro del gossip Matteo Ranieri che non se la sta passando affatto bene in termini amorosi.

In attesa che riprendano le nuove registrazioni del dating show di Canale 5 a settembre, il web sta impazzando per una notizia che pare avere solide fondamenta.

Nelle ultime ore circolano diverse indiscrezioni sull’ex tronista Matteo Ranieri e Valeria Cardone che stanno vivendo un momento di crisi molto forte. I due erano usciti dal programma di Maria De Filippi lo scorso marzo mano nella mano più innamorati che mai.

Eppure a distanza di pochi mesi dalla scelta sembra che le cose non siano più così rosee. A confermare la cosa, il fatto che lo scorso 18 giugno, Valeria ha compiuto 26 anni ma dalle stories Instagram del giovane non sono state pubblicate alcune foto insieme, se non quelle del suo viaggio in Inghilterra in camper con i genitori e persino momenti con Luca Salatino.

Nessun accenno al compleanno della fidanzata o alcuna dedica sul suo profilo Instagram per l’occasione. Ora arriva anche l’ennesima segnalazione che confermerebbe la situazione.

Matteo Ranieri e Valeria Cardone, crisi o rottura definitiva?

Matteo è stato per qualche settimana oltre Manica con la famiglia dove ha dei parenti e ha anche partecipato a un matrimonio nella città di Manchester. Per il compleanno di Valeria quindi nessuna foto, messaggio o menzione, inoltre anche la loro ultima foto pubblicata insieme sui social è sparita dal suo profilo.

Se la situazione non sembra affatto promettere bene, a confermare il tutto anche l’ultima nota pubblica dell’opinionista e influencer Deianira Marzano, che poche ore fa ha condiviso diversi messaggi da parte di utenti che raccontano un’evidente freddezza tra i due.

“Lei la conosco bene ed è molto buona come ragazza. Lui ci sta marciando come ha provato a fare anche con Sophie. Per non fare brutta figura continua ad illudere i fan che ci sia qualcosa ma è già finita. Fidatevi!”, ha spiegato Deianira nelle stories.

Poi alla fine ha ripubblicato una foto dell’ex tronista a spasso per strada con il suo cagnolone e la scritta: “Che bella figura che ci sta facendo questo Matteo. Prima con Sophie e ora con Valeria. Stessa canzone”, alludendo al fatto che anche con la sua prima relazione la storia ha preso la stessa identica piega.

Matteo risponderà a queste accuse? Nuovo colpo fallito per Maria che aveva sempre creduto nel giovane e nella sua possibilità di trovare ancora l’amore del suo programma pomeridiano.