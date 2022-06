Silvia Toffanin dice addio alla proposta di matrimonio, “Piango perché non mi sposo”

La conduttrice di “Verissimo” si è confessata a Fq Magazine e ha ammesso una scomoda verità dietro la sua relazione con Pier Silvio Berlusconi.

Lui è l’amministratore delegato di Mediaset e figlio dell’ex premier, lei invece una delle conduttrici più amate di Canale 5 che ora è in ballo anche per diventare il nuovo volto di “Amici” (notizia questa però ancora da confermare).

Oltre 20 anni di amore vero e sincero e due splendidi figli, Mattia e Sofia Valentina, nati rispettivamente nel 2010 e nel 2015. Pier Silvio Berlusconi e Silvia Toffanin sono sempre stati molti riservati sulla loro vita privata che si svolge tra Milano e Portofino dove hanno la loro seconda casa vacanza din cui si rifugiano per scappare dal lavoro e la stampa.

Negli anni sono sempre stati al centro della cronaca rosa per il loro non-matrimonio che starebbe facendo insospettire molti fedeli della coppia che invece li vorrebbero uniti anche come famiglia cristiana. Questo peso però pare stia logorando da dentro la ex Miss Italia 1997, tanto che è arrivata a confessare un aspetto molto intimo della sua vita con Pier Silvio. È la fine?

Silvia Toffanin e Pier Silvio, è la disfatta? “Se non lo avessi incontrato…”

La conduttrice originaria di Vicenza, è poco avvezza a rilasciare interviste personali, quindi quella concessa circa un anno fa a Fq Magazine è più che rara, visto anche la portata delle informazioni che ha rilasciato sul compagno.

Alla giornalista che l’ha messa alle strette ha rivelato che il suo successo mediatico e la carriera che ricopre oggi è stata possibile solo con la conoscenza del compagno vent’anni fa.

“Assolutamente più che aiutata!” – ammette. “Al 99,9%, se non avessi incontrato Pier Silvio non sarei qui a fare televisione”.

Poi arriva anche la domanda più controversa di tutte. “I giornali di gossip parlano delle sue nozze ogni mese. C’è molta attenzione sull’argomento, è una cosa a cui pensa o va bene così?”.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE –> Cristel Carrisi beccata così: la figlia di Albano e l’hobby “pericoloso”. Eclatante – FOTO

Silvia non ci pensa e risponde a getto: “Dicono che mi sono sposata in segreto, che mi ha lasciato, che sto organizzando il matrimonio, piango perché non mi sposo. Un giorno sono incinta, il giorno dopo no. Se ne leggono, la verità è che noi siamo felici così”.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE –> Pierfrancesco Favino, dopo 18 anni emerge il segreto mai rivelato: rimarrete di sasso!

Come invece aveva rivelato a Vanity Fair poco tempo prima, sembra che Silvia “non senta il bisogno di una cerimonia per sentirsi più amata”.

Il motivo è semplice, ovvero non vorrebbe mai al suo fianco una persona che si sente obbligata a farlo solo perché vincolata da un patto civile. Quindi nessuna rottura e nessuna proposta di nozze dietro l’angolo (almeno per il momento).