Bryan Jimnz a Yeslife: “L’amore mi ha portato in Italia e…”

Intervista esclusiva a Bryab Jimnz: è uscito il suo nuovo brano Ma te no, tutti i dettagli

Bryan Jimenez, in arte Bryan Jimnz, è cantautore, musicista, arrangiatore e produttore dominicano del genere Pop Latino e Urbano. Classe 1995, di origine domenicana, è cresciuto coltivando la sua più grande passione: la musica.

In breve tempo diventa uno dei più noti musicisti e arrangiatori della sua città. La musica di Bryan Jimnz è un mix di vari generi, dal Jazz, Blues alla musica classica, dal Merengue alla salsa, dalla salsa classica e moderna alle ballate.

E’ appena uscita il suo nuovo brano Ma te no e noi di Yeslife abbiamo colto l’occasione di fargli qualche domanda sul suo ultimo progetto.

Ciao Bryan, l

a musica è per te…

È il mio quotidiano, è rivalsa è voglia di comunicare emozioni e storie di vita quotidiana

Descrivi il tuo genere musicale

Io non ho un mio genere musicale ma spazio dal pop al reggaeton al merengue e al jazz sono di origine cubana e la musica io la ho dentro

Quanto il tuo paese ha influenzato il tuo genere musicale?

Tantissimo e continua a farlo, ma le mie produzioni sono influenzate molto dallo “stile europeo e degli USA” del resto la musica non dovrebbe avere confini ma essere una sorta di linguaggio universale

Come mai hai scelto l’Italia come seconda casa?

L’amore mi ha portato qui e poi come si fa non amore l’Italia. Tanti posti storici tanta modernità e soprattutto tanto modo di esprimersi e non solo per e con la musica.

Nell’ambito musicale come ti definiresti?

Un innovatore, con un occhio al passato della musica latina e come dicevo prima con influenze europee e americane che sono di grande stimolo per la mia creatività.

Il 27 maggio è uscito il tuo brano Ma te no, che cosa rappresenta?

È per tutte le persone che hanno perso qualcosa in questi ultimi anni, ma che non smettono di sognare ed amare la vita e le persone, è un brano spensierato, per chi non si prende troppo sul serio, e che anche se non ha fortuna in amore, non si lascia condizionare dagli eventi, perché l’amore vince sempre

Sta riscontrando successo?

Abbastanza, ma deve continuare a crescere, la gente ne ha bisogno ed anche io ho bisogno di sapere che nel cantare, nell’esibirmi regalo emozioni. Io mi emoziono quando sono su un palco e la gente lo sente.

Com’è nato il progetto?

Se ti riferisci al singolo è nato in una telefonata con il mio manager e co produttore Antonio Vapore, il brano è venuto fuori di getto mentre il progetto Bryan Jimnz non è solo questo singolo… sto preparando nuove cose.

Prossimi step?

Sto lavorando a nuovi brani con collaborazioni importanti, ma non sveliamo nulla è troppo presto.. ci risentiamo dopo l’estate.

BEATRICE MANOCCHIO