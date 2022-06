Stefano De Martino e Belen Rodriguez di nuovo insieme: è ufficiale, l’ultima FOTO allontana ogni dubbio

La coppia dopo un lungo tira e molla ha ufficializzato la relazione, in ballo ci sono più segnali che non lascerebbero dubbi ai fan. Ecco quali.

La coppia oggi si trova in Val Brembana, ospiti dell’Agriturismo Ferdy, per trascorrere qualche giorno di vacanza insieme.

Stefano De Martino, l’ex ballerino di “Amici” e oggi conduttore, sembra aver ufficializzato in qualche modo il ritorno di fiamma con l’ex moglie indossando la fede al dito (si desume quella delle nozze) in occasione della sua partecipazione allo show musicale di Gigi D’Alessio, trasmesso su Rai 1 lo scorso venerdì 17 giugno.

Una vera dichiarazione d’amore per questo ritorno di fiamma con Belen che procede quindi nel migliore dei modi. Un ultimo indizio è giunto anche nelle scorse ore, tramite una foto della showgirl che ritrae il figlio Santiago con indosso una scritta molto forte.

Santiago al settimo cielo, famiglia riunita. Belen e Stefano di nuovo insieme

Dopo tanti mesi di tira e molla sembra dunque arrivata l’ufficializzazione della nuova (o meglio ritrovata) storia d’amore tra Belen Rodriguez e Stefano De Martino, già genitori del piccolo Santiago e ora anche di Luna Marì nata invece dalla precedente relazione con Antonino Spinalbese.

Questo non ha impedito ai due di andare avanti e ricostruire la relazione da zero, certi che le fondamenta della storia non erano mai state cancellate del tutto.

Nell’ultimo post di Belen pubblicato ieri, la si vede con il figlio mentre questo indossa una maglietta grigia con la scritta “FAMILY TOGETHER”, sotto cui la mamma scrive un dolcissimo “VIDA MÍA”.

Il figlioletto è tra i primi sostenitori del ritorno insieme di mamma e papà, quindi questo indizio è il più forte di qualunque altro. Segno che anche lui è coinvolto nel progetto più di ogni altro, certo che adesso i due non si lasceranno davvero mai più.