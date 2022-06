Albano, impazza la polemica sul web. Anche questa volta il cantante preso di mira ma lui non ci sta e replica piccato

Qualsiasi cosa lui faccia se ne parla, in tv come sui giornali, sia cartacei che online. Non c’è mossa pubblica che non abbia un risalto, a volte positivo altre non proprio. Parliamo di Albano, il cantante di Cellino San Marco che nonostante la sua non più giovane età riesce ancora ad attrarre l’interesse del pubblico.

Tra arte e vita privata, Albano continua ad essere uno dei protagonisti indiscussi della cronaca rosa. Lui insieme a tutta la sua numerosa famiglia, quella costruita prima insieme a Romina Power e poi quella con Loredana Lecciso, è continuamente sotto i riflettori.

Verso di lui non mancano le polemiche e questa volta l’accusa è stata davvero grossa. Il cantante non ci sta e risponde a tono. La risposta spiazza tutti.

Albano e lo spot: la verità sull’ingaggio

Albano, non si finisce mai di parlare di lui. È di questi giorni, infatti, l’indiscrezione che potrebbe tornare di nuovo sulla sedia rossa di The Voice Senior insieme alla figlia Jasmine. Per lui ma soprattutto per il fan sarebbe un felice ritorno.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE –> Filippo Bisciglia lascia la Mediaset? L’indiscrezione più temuta dai fans

Ma nemmeno il tempo di gioire che impazza la polemica. Il compagno di Loredana Lecciso, infatti, è stato preso di mira dal web per via di uno spot pubblicitario. Il cantante avrebbe richiesto una cifra spropositata non per un brand di caratura nazionale ma per un marchio che lancia la sua sponsorizzazione sulle tv pugliesi.

Una pubblicità regionale a sostegno di un mobilificio di Lecce per il quale Albano ha “concesso” anche l’uso di “Felicità” in sottofondo. Dal web se ne sono dette di tutti colori. Dalla presenza fuori luogo del cantante al fatto che alla sua età e con la sua rendita, abbia ancora bisogno di fare uno spot pubblicitario.

E così come è capitato spesso anche per altre vicende, Albano non è riuscito a digerire l’attacco e ha risposto a tono. “Nessun compenso stratosferico” ha precisato per quanto riguarda il suo cachet. Le motivazioni per le quale ha accettato sono altre: “Con entusiasmo ho accettato, per altri motivi molto più importanti” ha sottolineato.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE –> Gianni Morandi, la ex moglie parla di “un grande dolore…” La verità tremenda

Cosa ci sarà dietro? Per il momento non è dato saperlo. Possiamo solo constatare che l’ex di Romina Power è stato molto contento di tornare davanti alla macchina da presa ricordando i suoi esordi nella recitazione.