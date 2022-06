L’ex moglie del cantante emiliano ha raccontato un aspetto che non tutti conoscono. Le sue parole lasciano di stucco…

Gianni Morandi è un artista poliedrico e versatile che si è saputo adattare ai tempi che cambiano e tutt’oggi risulta essere sulla cresta dell’onda.

Il cantante di Monghidoro è salito al successo nei primi anni ’60 ed oggi vanta oltre 60 anni di carriera.

Tutt’oggi è protagonista delle classifiche musicali italiane con i suoi brani sempre innovativi e le collaborazioni con artisti del momento tra cui Fabio Rovazzi o l’evergreen Jovanotti.

E’ sposato dal 2004 con Anna Dan ma erano già una coppia tanto che il loro primo figlio è nato nel 1997, si tratta di Pietro meglio conosciuto come Tredici Pietro, che sta seguendo le orme del padre.

Le parole di Laura Efrikian

Gianni Morandi, però, era già stato sposato precedentemente con Laura Efrikian dal 1966 al 1979 e dal loro amore sono nati i primi figli del cantante: Marianna e Marco. Prima di loro era nata Serena ma è stata al mondo solo per poche ore.

Nonostante i due si siano lasciati ormai da tantissimi anni, Laura al ”Corriere” ha dedicato parole molto profonde e toccanti nei confronti del suo ex marito: “Si dice che il primo amore non si scorda mai: a me è successo a vent’anni. Questo amore lo ricordo così perché così è stato, non avrebbe potuto durare di più: era un amore fantastico che abbiamo vissuto con entusiasmo grandissimo, come dei ragazzi anche più giovani della nostra età”.

Laura e Gianni, dunque, mantengono un ottimo rapporto anche a distanza di tempo: “Abbiamo continuato a fare pranzi e cene insieme. Siamo rimasti sempre rispettosi e complici nell’educazione dei nostri figli”.

Le parole bellissime che ha speso per lui non sono state solo queste, ha proseguito: “È un uomo che con i tempi della sua educazione, del suo essere un montanaro, quindi con i piedi di piombo e con molto pensiero dietro a quello che faceva, sa combattere, sa difendere le sue scelte. Uno che pareva fosse già finito ed è tornato più grande di prima”.