Inflazione: possibile altro sussidio economico oltre a bonus 200 euro

La grande inflazione che sta investendo l’Italia (ma non solo) sta mettendo a dura prova le tasche degli italiani. Il bonus 200 euro, molto discusso, verrà potenziato tramite un nuovo incentivo, suddiviso in quattro mensilità e che verrà aggiunto alla busta paga del lavoratore. La somma di questi due controversi sussidi varrà circa 400 euro complessivi, che già inizierebbero ad avere un peso determinante e più concreto. Vediamo cosa si sa riguardo questo “aiuto economico”.

Gli italiani stanno risentendo molto del problema inflazione, che nell’ultimo periodo ha colpito il nostro paese e non solo. Già con il bonus 200 euro, un piccolo sussidio sarebbe entrato nelle tasche dei cittadini, ma il governo, spinto anche dai sindacati e da forti sollecitazioni che arrivano dal mondo della politica, ha deciso di compiere un ulteriore passo.

Si è deciso, quindi, di tagliare per un limitato periodo di tempo il cuneo fiscale, ovvero “l’ammontare delle tasse pagate da un singolo lavoratore medio e il corrispondente costo totale del lavoro per il datore”, definizione data dal dall’OCSE (Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico).

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>>>>Pensioni, aumento fino a 50 euro ma non è detto che sia una buona notizia

Così facendo le buste paga dei dipendenti potranno essere un po’ più alte. Se questo processo sarà o meno automatico ancora non è stato reso noto, ma al momento quello che sappiamo a tal proposito è che ogni mensilità sarà maggiorata di circa 50/70 euro, a seconda dello stipendio di partenza del lavoratore. Il periodo in questione si stima che sarà di quattro mesi.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE>>>>>Nuova agevolazione in arrivo per le famiglie: fino a 1.000 euro senza nessuna domanda da presentare

Altri duecento euro minimo che potrebbero essere percepiti nei mesi che verranno; ma il come saranno erogati questi soldi e soprattutto chi sarà beneficiario di tale somma, si saprà solo nel prossimo decreto del governo. Non hanno tardato ad arrivare le polemiche, tanto che lo scontro politico è ancora aperto e tutto sembrerebbe essere in divenire. Potrebbero essere riviste le quote aggiuntive delle mensilità previste o addirittura potrebbe aumentare il periodo del quadrimestre ipotizzato.