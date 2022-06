Meghan Markle è finita per l’ennesima volta al centro del mirino. Arriva una svolta epocale con la Royal Family: retroscena senza precedenti.

40 anni movimentati. Nella sua esistenza Meghan Makle è passato dalla carriera da attrice al ruolo di consorte di Harry, entrando così dal 2018 nella Royal Family. Ben presto è tuttavia emerso come la vita di Palazzo le fosse piuttosto stretta.

Tra scontri e incomprensioni con i parenti del marito, nel 2020 ha dato forfeit insieme a lui agli obblighi di corte, lasciando Palazzo per trasferirsi in America dove ha ricostruito la sua vita con il compagno e i loro figli Archie e Lilibet.

Nonostante siano stati distanti dalla famiglia reale inglese non sono mancati costanti colpi di scena che hanno fatto peggiorare nel tempo i loro rapporti. Nelle ultime settimane si è assistita a una timida ripresa, tuttavia arenata dalla recente partecipazione di Meghan e Harry al Giubileo di Platino in cui si sono sentiti messi da parte, tanto da lasciare prima della loro conclusione i festeggiamenti. A margine dell’evento con cui sono stati festeggiati i 70 anni di trono della Regina Elisabetta, emerge un retroscena clamoroso sulla Duchessa di Sussex.

Meghan Markle e la Royal Family: svolta epocale

Mentre la credine tra William e Harry cresce, tanto che ormai i due fratelli non si parlano più, accade una svolta inaspettata tra Meghan e la Royal Family.

La famiglia reale inglese ha preso un provvedimento inaspettato nei confronti della moglie di Harry, dettato dal volere della Regina. Tempo fa lo staff reale ha mosso accuse di bullismo da parte dell’ex attrice – tanto che alcuni si sarebbero persino dimessi – portando Elisabetta a indagare lo scorzo marzo sulla vicenda, dando vita a un report segreto che ha tuttavia ha deciso di insabbiare.

Il documento, in cui sarà probabilmente indicata la verità scovata, non sarà reso pubblico: questa scelta ha portato alcuni a pensare come sia stata dettata dalla volontà della Regina di proteggere il nipote, per altri invece come in realtà Palazzo avrebbe qualcosa da nascondere.