Avere una cappa in cucina perfetta è un sogno comune che spesso si pensa richieda ore e ore di pulizie. In realtà un prodotto svolta la situazione: lo hanno in casa tutti e costa pochissimo.

Gioia e sollievo. Queste le emozioni percepite a seguito di una scoperta clamorosa riguardo la cappa in cucina. Questo elemento centrale nelle case infatti può essere pulito al meglio – da cima a fondo – grazie a un prodotto che hanno tutti e costa pochissimo.

Si sfata così il mito che per ottenere pulizie impeccabili, siano necessari prodotti esosi e procedimenti complicati. Questa soluzione permette di avere una manutenzione ordinaria della cappa evitando di ritrovarla in pessime condizioni: in questo modo si potrà conservare uno stato ottimale senza dover sborsare grandi cifre.

Si pulirà non solo la cappa, ma anche il suo filtri che sarà impeccabile con soli due euro, grazie a questo prodotto economico e facile da reperire.

Cappa in cucina: pulita grazie a un prodotto economico, consumatori nella gioia

Grazie a un metodo semplicissimo – in cui è protagonista un prodotto svolta – si avrà una cappa perfetta, pulita da cima a fondo.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE > Giovane cuoco trovato morto nell’albergo dove lavorava: disposta l’autopsia

Questo prevede lo smontare del suo filtro per poi porlo su una bacinella: di seguito si fa bollire l’acqua, portandola a ebollizione. Ecco che è arrivato il momento di ricorrere al magico prodotto: si tratta della pastiglia della lavastoviglie, non solo facile da reperire, ma anche economica.

Questa va posta nell’acqua bollente (facendola sciogliere) per immergere per 20 minuti il filtro e di seguito poi strofinare il composto sulla cappa con una spugnetta fin tanto che lo sporco non è rimosso.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE > Fortunato Cerlino, dopo Gomorra che fine ha fatto? Vi sveliamo cosa fa oggi

Il risultato sarà una cappa e un filtro brillanti, tanto da sembrare come nuovi: tenerli poco puliti comporta disagi non solo estetici, ma anche in termini di benessere generale della casa. Una cattiva manutenzione determina cattivi odori che possono diffondersi dalla cucina alle altre stanze e in queste giornate estive di caldo incredibile, questo potrebbero essere ancora più impattati sulla quotidianità.