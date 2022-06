Fortunato Cerlino, ecco com’è e cosa fa oggi l’attore che ha interpretato Don Pietro Savastano. Tutti i dettagli su di lui

Gomorra ha scritto una pagina memorabile delle produzioni artistiche del nostro Paese. Prima il film e poi la serie sono diventati così iconici che anche chi non li ha mai visti conosce i personaggi e gli attori che li hanno interpretati.

Salvatore Esposito e Marco d’Amore sono gli emblemi di un prodotto così fortunato che anche oggi che la serie è giunta al termine continuano a “vivere” del successo che questa gli ha dato. Tra gli altri sono anche Maria Pia Calzone nel ruolo di Donna Imma e Fortunato Cerlino nei panni di Don Pietro Savastano. Ve lo ricordate?

La sua uscita di scena è stata tragica ed in molti ancora hanno impresso nella mente le immagini di quel momento. Ma dopo Gomorra che fine ha fatto? Vi raccontiamo tutto.

Fortunato Cerlino, la carriera dopo Gomorra

Ci sono ruoli che restano sulla pelle e sul volto degli attori in modo indelebile. Personaggi iconici che è difficile scrollarsi di dosso. Spesso è un bene, molte altre un fardello da portare dietro. Tantissimi sono i casi emblematici e certamente uno di questi vale per Fortunato Cerlino.

Il celebre attore è ricordato dagli appassionati per aver vestito i panni di Don Pietro Savastano, un personaggio che gli ha dato tanto ma che non certo è un unicum. In moltissimi fan si sono chiesti che fine abbia fatto Cerlino.

La risposta è un continuum nel campo del cinema e della televisione. Soprattutto negli ultimi tempi i più attenti lo avranno riconosciuto in Nero a metà, la serie di Rai 1 che lo ha visto protagonista insieme a Claudio Amendola, ma anche nella seguitissima serie I Medici.

Per il noto attore anche diverse produzioni cinematografiche come Fortapàsc con la regia di Marco Risi, Inferno di Ron Howard e Be Kind – Un viaggio gentile all’interno della diversità di Sabrina Paravicini e Nino Monteleone.

E per lui i progetti non sono ancora finiti. È infatti tra i protagonisti di Di4ri, la serie tv Netflix per ragazzi nella quale interpreta un collaboratore scolastico e protagonista di American Night del regista Alessio Della Valle.