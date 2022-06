Elisabetta Gregoraci è una fonte inesauribile di bellezza che continua a spopolare sul web con scatti mozzafiato

E’ una tra le più seguite sui social, bella e solare, ha conquistato milioni di fan con il suo fascino e il suo modo di fare durante l’esperienza al “Grande fratello vip”.

Elisabetta Gregoraci è un concentrato di energia che sa come attirare l’attenzione dei follower e non perde occasione di farlo. Sensuale, seducente, ma di una semplicità unica, nonostante sia uscita prima dalla casa più spiata di Italia, per molti è stata lei la regina del reality.

Elisabetta Gregoraci, lady white: che piacevole sorpresa – FOTO

Seguita da due milioni di follower, Elisabetta Gregoraci condivide con loro molti momenti delle sue giornate. E’ tornata a fare emozionare il pubblico con la conduzione di “Battiti Live” ed ha appena pubblicato un video che sta facendo il giro del web.

Si tratta di uno shooting per Grazia al quale ha partecipato, mostrando tutta la sua bellezza. Gli outfit scelti per l’occasione sono uno più accattivante dell’altro. Il bianco è il colore che ha avuto la meglio e la rende incantevole.

Il primo look che salta all’occhio è composto da un completo e un top paillettato; c’è poi il secondo outfit che comprende un paio di pantaloni e canotta bianca. Poi ancora abitini, bikini e tanto altro. Sorridente e solare, anche questa volta la conduttrice ha lasciato il segno.

“Greeg Queen indiscussa” ha scritto qualcuno sotto al post, qualcun altro ha aggiunto: “Forme al punto giusto: perfetta”, poi ancora “Sei un capolavoro”.

Dopo aver visto così tanta bellezza, il pubblico che la segue non vede l’ora che arrivi il secondo appuntamento di “Battiti live”. Quale sarà l’abito scelto per l’evento? Non ci resta che attendere e scoprire i dettagli attraverso i post che non tarderà a pubblicare. C’è poi chi la vorrebbe avere al “Grande fratello vip” come opinionista, chissà se questo desiderio diventerà realtà? Stay tuned.