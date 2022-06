Isola dei Famosi, anticipazioni della semifinale: stasera tutto può cambiare

Isola dei Famosi, anticipazioni della semifinale che andrà in onda questa sera: dopo l’elezione del primo finalista, stasera tutto può cambiare

Ci siamo. Dopo tanta attesa, siamo arrivati alla semifinale di una delle edizioni più amate di sempre dell’Isola dei Famosi. Lunedì scorso abbiamo assistito alla proclamazione del primissimo finalista: Nicolas Vaporidis. Senza ombra di dubbio è stato uno dei protagonisti di questa edizione e il titolo di finalista per lui è stato assolutamente meritato.

Questa sera, essendo la semifinale, sarà deciso chi saranno i prossimi ad andare all’ultima puntata. Dunque ci sarà sicuramente più di una eliminazione, per molti naufraghi è arrivato il momento di preparare le sacche e di prepararsi al ritorno a casa dopo una esperienza così tanto magica che porteranno con loro per il resto delle loro vite.

Isola dei Famosi: anticipazioni semifinale

In primo luogo, questa sera si tornerà a parlare della relazione che lega Lory Del Santo al suo compagno Marco, con cui ha partecipato a questa edizione del programma. I due, per via di questa partecipazione, sono finiti in una brutta crisi e Lory sta valutando davvero di chiudere la loro storia dopo nove anni di amore.

Poi si parlerà di Edoardo Tavassi, che si è gravemente ferito qualche giorno fa ed è stato trasportato in ospedale. Stasera si deciderà se può rimanere sull’isola o se per lui, come per sua sorella, è arrivato un momento di tornare a casa, rinunciando così alla finale.

Dunque non ci resta che attendere questa sera per scoprire come andranno le cose e soprattutto chi sarà in grado di arrivare alla finale di questa edizione del programma.