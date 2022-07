Letizia di Spagna ha imposto alle figlie un divieto clamoroso. Grande riunucia per Leonor e Sofia, il motivo è stupefacente.

Ormai adolescenti, Leonor e Sofia assomigliano sempre di più alla madre Letizia di Spagna. Da lei hanno preso i fisici slanciati, il portamento impeccabile e il gusto in fatto di moda.

Regina di stile, la Ortiz – i cui look sono copiati in tutto il mondo – ha influenzato le figlie mostratesi di recente anche loro con look molto chic, in particolare durante la loro ultima uscita di famiglia per seguire uno spettacolo teatrale con i genitori a Madrid.

Al loro fianco, la Ortiz e Felipe si sono mostrati molto sorridenti formando così un quadretto familiare idilliaco. Tuttavia una dura decisione di Letizia ha portato a tensioni: in particolare la Regina Consorte si è imposta sulle figlie con un divieto clamoroso.

Letizia di Spagna: decisione clamorosa per le figlie Sofia e Leonor

Niente da fare per Leonor e Sofia che hanno visto sfumare un sogno adolescenziale. Tutto è stato dettato da una dura decisione materna: Letizia ha imposto alle figlie un divieto sbalorditivo.

In questi giorni impegnata al vertice della Nato di Madrid, la Ortiz si è opposta a un desiderio delle figlie imponendo loro di non prendere parte al royal party organizzato per i 18 anni di Ingrid Alexandra di Norvegia: all’evento le figlie di Letizia, 15 e 16 anni, sono stati assenti, mentre è stato presente il padre Felipe in rappresentanza della corona spagnola.

Il motivo di questo assenza è stato dettato dal volere dell’ex giornalista: la Ortiz desidera che le figlie, in particolare la primogenita erede al trono Leonor, non abbiamo amicizie con gli altri reali e soprattutto non le ostentino. In tutti i modi la Regina Consorte non vuole dare la classica immagine associata al mondo reale che vede gli appartenenti alle famiglie Royal addobbati a festa e intenti solo a scattarsi foto, sbandierando al mondo il loro lusso.