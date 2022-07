Clamoroso! Addio al trio Aldo, Giovanni e Giacomo. Arriva la dichiarazione ufficiale, “Lascio perché…”

Saliti alla ribalta nel corso degli anni Novanta da allora sono tra i più popolari e apprezzati comici italiani, oggi però sembrano arrivati ai ferri corti.

Sono tra i più popolari e apprezzati comici italiani con una notorietà tale da essere conosciuti anche fuori da confini nazionali, soprattutto grazie al loro primo film, ‘Tre uomini e una gamba’, e alla proficua attività teatrale che hanno svolto dagli anni Novanta ad oggi.

Aldo Baglio, Giovanni Storti e Giacomo Poretti, o meglio Aldo, Giovanni e Giacomo però dopo tanti anni trascorsi insieme e migliaia di progetti portati avanti in ambito cinematografico, teatrale e televisivo, sembrano essere arrivati ad un momento di stallo.

Stando a quanto riportato dallo stesso Aldo, lo storico trio di comici sarebbe prossimo alla separazione. Motivo del contendere la voglia di dedicarsi alla propria carriera individuale, tale per cui avrebbero deciso di chiudere momentaneamente il gruppo e salutare i fan.

Aldo, Giovanni e Giacomo: lo storico trio verso la separazione

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Aldo, Giovanni e Giacomo (@agg_ufficiale)

Solo un anno fa hanno dato alle sale il loro decimo film, ‘Odio l’estate’, diretto da Massimo Venier che racconta una storia di amicizia e sentimenti fraterni. Pare che però questa complicità non si ripeterà più.

Infatti a breve uscirà un film drammatico ‘Una boccata d’aria‘ che vedrà protagonista in esclusiva il solo Aldo Baglio che interpreta Salvo, il quale dopo essere venuto a conoscenza della morte del padre ritorna nella sua terra natia, la Sicilia.

Il regista Alessio Lauria ha così commentato la scelta dell’attore e comico: “Aldo desiderava spostarsi leggermente dal tipo di comicità cui siamo abituati e per me era importante sfruttarlo non tanto come attore comico ma come attore di commedia, quindi lasciargli spazio in scene sentimentali”.

Aspetto confermato dallo stesso protagonista che ha espresso il concetto di voler trovare e sperimentare una propria individualità.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE –> “Un frutto da cogliere” Elisa Isoardi , la vista dall’alto mostra un davanzale paradisiaco – FOTO

“È bello cambiare gamma nel tempo. Questo film per me è davvero una boccata d’aria e le cose che mi porto dietro mi danno comunque sicurezza. Sono divertente, ma con diversi momenti amari. C’è molto di me. Il protagonista del film coglie l’occasione per fare pace con se stesso prima ancora che con gli altri”.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE –> Suor Cristina, prima di “The Voice” com’era? Facciamo un passo indietro, la FOTO sconvolge. Che cambiamento!

C’è da chiedersi però se questa sarà solo una boccata d’aria per l’attore, oppure l’inizio di un percorso individuale senza Giovanni e Giacomo? Dobbiamo davvero dire addio al trio? Nessuna conferma ufficiale è ancora giunta in merito.