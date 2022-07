Suor Cristina, prima di “The Voice” com’era? Facciamo un passo indietro, la FOTO sconvolge. Che cambiamento!

La sua vittoria nel 2014 le ha dato un successo impressionante che ha scosso non poco la società di allora portando una ventata di freschezza molto impattante per tutti.

All’anagrafe era Cristina Scuccia ma per tutti, dopo aver preso i voti è diventata solo suor Cristina. Giovanissima nata a Vittoria in Sicilia nel 1988, conosciuta per aver partecipato nel 2014 al talent “The Voice” nel team di J-Ax battendo la concorrenza e conquistando tutti per la sua voce grintosissima.

Vederla cantare e ballare sul palco di Rai 2 ha svecchiato non poco la mentalità italiana incanalata ancora in vecchi stereotipi anacronistici. Il suo clamore ebbe un’eco così forte che incise anche due album, uno nel 2014 intitolato ‘Sister Cristina’, mentre il secondo quattro anni dopo, dal titolo ‘Felice’.

Non la si vede in tv ormai da diversi anni, suor Cristina infatti nel 2020 ha rinnovato i voti nella chiesa di Sant’Ambrogio a Milano dichiarando alla stampa che l’aveva intervistata: “Mi sono sposata definitivamente con Cristo”. Una rinnovata serenità stavolta però all’interno delle mura di un convento.

L’avete mai vista però da giovane appena 20enne? Sul web circolano alcune sue vecchie foto. Incredibile, era bellissima. Vediamole insieme.

Suor Cristina com’era a 20 anni prima del successo mediatico?

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Rosario Pipolo (@rosariopipolo)

La passione per il canto c’è sempre stata, anche quando era solo un’adolescente. Nel 2007 ha interpretato il ruolo di Suor Rosa, fondatrice delle Suore Orsoline nel musical “Il coraggio di amare”. Solo un anno dopo ha anche deciso di frequentare l’Accademia di spettacolo Star Rose Academy in Roma, studiando canto con i maestri Franco Simone e Tiziana Rivale.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE –> “Un frutto da cogliere” Elisa Isoardi , la vista dall’alto mostra un davanzale paradisiaco – FOTO

Talentuosa suor Cristina, ma anche molto bella, come descrive la foto che circola sul web da quando ha messo piede sul palco di “The Voice”.

Nello scatto la vediamo con i capelli lunghissimi e mossi che le coprono il collo ed il viso, trucco accennato con le palpebre dipinte di colori pastello, un’aria giocosa e una bellezza incredibile che però ha mostrato anche nelle varie esibizioni svolte in questi anni di proficua carriera artistica.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE –> “Sei qualcosa di afrodisiaco” Nunzia De Girolamo quel VIDEO che non si dimentica. Fisico da impazzire

Il sorriso della suora è sempre stato la sua arma vincente, nonostante il velo ed il saio che ne bloccavano la visuale della figura intera. Anche se sono molti anni ormai che non si mostra in tv siamo certi che la sua voce non sparirà e molto presto la rivedremo impegnata in grandi progetti (anche solo all’interno della sua comunità).