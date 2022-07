Royal Family, si mette male per i Windows: “gli porterà via i bambini”, sudditi increduli

La famiglia reale inglese sembra che stia vivendo giorni difficili, fonti vicine ai Windsor fanno trapelare che si mette male tra Harry e Meghan.

Sono al centro della cronaca quasi quotidianamente, le vicende sentimentali e giudiziarie dei Windsor sono sempre molto gettonate dal pubblico dei più curiosi e dagli stessi sudditi che cercano in ogni modo di stare aggiornati sulle dinamiche che coinvolgono i vari componenti familiari, anche quelli Oltre Oceano.

Nei giorni scorsi è anche giunta voce che i due coniugi Harry e Meghan abbiano visitato la casa della conduttrice Oprah Winfrey che dista appena 5 minuti dalla loro residenza americana. Pare che i due siano rimasti un’ora nella casa della giornalista, con tanto di scorta al seguito.

L’oggetto della visita sembra essere ancora segreto anche se ha certamente fatto salire i dubbi in merito a una possibile seconda intervista dei Duchi con Oprah, quasi un anno e mezzo dopo la prima del 7 marzo 2021 che ha dato vita definitivamente al taglio netto dei rapporti con la famiglia reale inglese.

Ora però le cose sono cambiate ancora una volta e trapelano notizie sconcertanti sulla coppia che pare essere al centro di un vero e proprio ciclone mediatico. Cos’è successo?

Scioccante rivelazione dalla casa reale inglese, cosa succede dietro le mura di Palazzo?

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da 𝑯𝒂𝒓𝒓𝒚 & 𝑴𝒆𝒈𝒉𝒂𝒏 (@meghandharry)

Sembrano più legati che mai, e anche l’incontro con la conduttrice ha fatto intuire che i due abbiano le stesse intenzioni e progetti di vita insieme. Voci vicine ai Duchi però hanno fatto capire che invece si tratterebbe solo di apparenza estrema, visto che tra Harry e Meghan le discussioni negli ultimi tempi sono aumentate a dismisura.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE –> Federica Sciarelli, suo figlio lo avete mai visto? Tutto su Giovanni Maria (uguale alla mamma)

Motivo del contendere? Il nipote della Regina vorrebbe poter riallacciare i rapporti con la sua famiglia d’origine, che invece ha tagliato proprio per stare in America con la moglie. Meghan però dal canto suo non è disposta a fare un passo indietro per amore del marito che si trova al centro dell’incudine tra i desideri della consorte e quelli del fratello William che lo vorrebbe nuovamente a casa.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE –> Tabaccai sul piede di guerra, “Siamo pronti allo sciopero”. Cosa ci aspetta da oggi, assurdo!

Voci vicine ai due hanno quindi chiarito che Meghan si sarebbe dichiarata integerrima a voler tenere con sé i figli in caso Harry volesse tornare a casa in Inghilterra, anche a costo di passare per le vie legali. Cosa bolle in pentola ora? I sudditi si interrogano, la verità sembra essere molto distante!