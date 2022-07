Non tutti sanno che la conduttrice Federica Sciarelli ha un figlio. Ecco tutto quello che al momento di sa sul suo conto.

Federica Sciarelli dal 2004 è alla guida (e dal 2009 anche autrice) del programma di cronaca “Chi L’ha visto?” che porta in tv le maggiori indagini legate alla scomparsa di persone comuni che si sono date alla macchia oppure sono state sequestrate.

Il tutto dando un aiuto concreto ai protagonisti delle vicende grazie anche al supporto della Polizia e dei telespettatori che attivamente segnalano ogni possibile avvistamento.

Nonostante da anni faccia parte del mondo della televisione, sulla Sciarelli si hanno davvero pochissime informazioni private, sempre molto attenta a non far trapelare notizie su di lei e la sua famiglia.

Tant’è che non si sa nemmeno se abbia qualcuno al suo fianco o meno. L’unica informazione certa è che ha un figlio avuto da un precedente relazione ormai naufragata. Cerchiamo di far luce sulla vita di Giovanni Maria, capiamo chi è e cosa fa.

Federica Sciarelli mamma encomiabile, occhi e cuore solo per Giovanni

Si chiama Giovanni Maria ed è nato nel 1996 ma su di lui si hanno pochissime informazioni a disposizione, anche il cognome è ignoto visto che non si sa chi fosse il precedente compagno della conduttrice.

Quello che è certo però è stato raccontato dalla stessa Federica qualche anni fa proprio in un’intervista rilasciata a seguito della sua riconferma nel programma e in cui ha ammesso di essere una madre “molto ansiosa”. Probabilmente anche a causa del programma che da anni conduce.

“Nonostante mio figlio non sia più un bambino, io non sono mai tranquilla fin quando non lo vedo rientrare a casa o sento i suoi rumori. Lui mi dice spesso che gli metto ansia. Sicuramente ha ragione e so bene che le mie reazioni possono sembrare davvero esagerate, ma ci sono tantissimi genitori che aspettano a casa dei figli che purtroppo non tornano mai”.

Anche spinta dal suo lavoro e dai tanti fatti di omicidio (e femminicidio) raccontati negli anni, la Sciarelli ha confessato al giornalista che si è sempre imposta di spiegare al figlio come ci si deve comportare con le persone e le donne.

“Sono del parere che un uomo violento ha ricevuto un’educazione sbagliata e che non ha mai capito il vero significato di quello che vuol dire rispettare qualcuno” ,ha raccontato la Sciarelli senza nessuna esitazione.

Quindi non si sa se il giovane stia al momento lavorando oppure sia in procinto di laurearsi. La classe 1958 è riuscita egregiamente nella sua impresa di tenere celata la sua vita privata al meglio.

