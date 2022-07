Bollette, nuova truffa dietro l’angolo: “Non pagatele mai”, ecco perché

Se vi arrivano queste bollette non siete obbligati a pagarle, vi spieghiamo cosa si cela dietro questo inghippo che in pochi conoscono.

Con l’aumento vivo delle spese legate alla guerra in Ucraina le bollette di luce e gas sono aumentate a dismisura facendo saltare sulla sedia moltissimi acquirenti e privati cittadini che si sono visti accreditare conguagli senza precedenti.

Pagamenti imprescindibili da effettuare pena mora aggiuntiva da assolvere nel minor tempo possibile. Esistono però delle bollette che non siamo tenuti a pagare ma che i fornitori di luce e gas spesso ci fanno passare come obbligatorie.

Se vi arrivano a casa questi documenti state sereni, non siete vincolati a saldare il conto. Vi spieghiamo il perché.

Non pagate queste bollette, il motivo è incredibile ma è tutto vero

Spesso il fornitore pretende di saldare vecchie bollette e fatture ma non è necessario se queste sono cadute in prescrizione e hanno superato il limite di legge vincolante per il pagamento.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE –> Come risparmiare in modo efficace facendo la spesa: il trucco c’è ma non si vede

La prescrizione, per fare chiarezza, è quindi “l’estinzione del diritto che si verifica quando il titolare omette di esercitarlo per tutto il tempo previsto dalla legge“.

Come spiega il Codice Civile, quando il diritto è caduto in prescrizione il titolare non può più avanzare alcuna pretesa e il debitore non è obbligato a pagare. Riassumendo quindi, se è passato abbastanza tempo dall’erogazione, la prescrizione fa decadere i diritti da parte del fornitore di esigere i pagamenti da parte degli utenti.

Ecco quali sono nello specifico:

Le fatture della luce emesse fino al 2 marzo 2018, hanno una prescrizione di 5 anni (per quelle successive la prescrizione è di 2 anni).

emesse fino al 2 marzo 2018, hanno una prescrizione di 5 anni (per quelle successive la prescrizione è di 2 anni). Le fatture dell’acqua emesse fino al 1° gennaio 2020 hanno una prescrizione di 5 anni (per quelle successive al 20220 a prescrizione è di 2 anni).

emesse fino al 1° gennaio 2020 hanno una prescrizione di 5 anni (per quelle successive al 20220 a prescrizione è di 2 anni). Le fatture del gas emesse fino al 1° gennaio 2019 hanno una prescrizione di 5 anni mentre a partire 2 gennaio 2019 in poi si prescrivono in 2 anni.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE –> Come aumentare l’importo della propria pensione: il trucco che nessuno sapeva

Invece per le fatture telefoniche fisse nessun cambiamento, hanno tutte una prescrizione di 5 anni. Stessa cosa anche per i conguagli.

GUARDA L’INTERVISTA A DEBORAH IURATO