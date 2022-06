Ida Platano è davvero innamorata: sui social arriva la dichiarazione che lascia di sasso il suo pubblico di seguaci. I dettagli sconvolgenti!

Le recenti Instagram stories di Ida Platano hanno mozzato il fiato ai suoi migliaia di fan, che fremono di sapere se la splendida bresciana, in queste prime settimane d’estate, abbia già incontrato qualcuno di speciale. Nel cuore della dama, da parecchi anni a questa parte, c’è infatti l’unico e insostituibile Riccardo Guarnieri.

Il tarantino, nonostante la rottura, non ha mai completamente abbandonato i pensieri della dama, che in tutto questo tempo non ha smesso di sperare in un ritorno di fiamma con l’ex. Ritorno di fiamma che, in realtà, le è stato negato più e più volte.

Eppure, come anticipatovi, le recente pubblicazioni di Ida hanno prospettato uno scenario completamente differente ai fan. La dama, come si evince dalle stories, si starebbe godendo la compagnia di qualcuno di davvero importante per lei: qualcuno di cui sarebbe letteralmente “innamorata”.

Ida Platano innamorata, arriva la dichiarazione che scioglie i fan: “per te ci sarò sempre”

La persona di cui Ida Platano non riuscirebbe proprio a far a meno è l’amica di lunga data Gemma Galgani. Le due dame, che si sono conosciute grazie alla trasmissione “Uomini e Donne”, sono divenute a dir poco inseparabili.

Come dimostrano le stories pubblicate dall’ex di Riccardo Guarnieri, la torinese ha deciso di presentarsi a Brescia per farle una sorpresa. Sorpresa che la Platano, a quanto pare, avrebbe immensamente gradito. “Ho sempre avuto una certezza nei momenti difficili: che tu fossi la mia spalla e io la tua“: queste le parole con cui la dama ha esordito nel suo lungo post.

Gemma, per Ida, si è sempre rivelata una consigliera più che preziosa, oltre che una presenza silenziosa e costante nel corso di tutti questi anni. “Amore mio, ti voglio bene” le ha dichiarato la bresciana, felicissima di averla di nuovo al proprio fianco.

L’amicizia tra le due donne, in grado di superare la differenza d’età e la distanza fisica, sembra destinata a durare in eterno. Al fianco della Galgani, la Platano sorride e si diverte come non ha mai fatto con nessuno.