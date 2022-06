Piatti da spiaggia, le ricette più gustose da preparare in pochi minuti

Fa caldo, anzi caldissimo, in questo periodo il mare è l’unico obiettivo di milioni di persone che spesso non hanno idea di cosa mangiare sotto l’ombrellone.

Per questo motivo ti veniamo in soccorso noi, con ricette molto veloci da preparare il giorno prima per il giorno dopo. Iniziamo subito:

Insalata di riso: piatto intramontabile della bella stagione, basta lessare del riso (quello che preferite) e condirlo con quello che vi piace, uova sode – pomodorini – tonno – scamorza – mozzarella – verdure grigliate.

Insalata di pasta: stesso procedimento dell’insalata di riso, lessate la pasta che più preferite e conditela con ingredienti vari.

Insalata caprese: un piatto tutto italiano, tagliate della mozzarella o del fiordilatte, dei pomodori e condite con olio, sale e pepe, qualche foglia di basilico ed il piatto è pronto.

Continuiamo con le ricette più amate in spiaggia

Verdure grigliate con ricotta: per un pranzo veloce, grigliate le verdure che più amate, le condite con olio, sale e pepe ed accompagnatele con della ricotta, qualche grissino ed il pranzo è pronto.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE —-> Crepes salate con prosciutto e formaggio: la ricetta perfetta

Pasta con il pesto: lessate la pasta, conditela con pesto e qualche pezzettino di provola, una spolverata di parmigiano reggiano e buon appetito.

Tramezzini: facili e veloci da preparare, amati dai bambini ma anche dagli adulti. Potete farcirli come più preferite, intramontabile è pomodoro e tonno, prosciutto ed insalata.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE —-> Pasta fredda con tonno, pomodorini e mozzarella: la sfiziosa ricetta

Mix di frutta: una buona macedonia non guasta mai, in questo periodo è di stagione il cocomero – il melone di pane – le pesche – le ciliegie – i fichi – le prugne.

Cous cous con verdure: lessate il cous cous, il procedimento è semplice, fate bollire dell’acqua con olio e sale, quando sarà arrivata a 100° versatela sul cous cous, coprite per 15 minuti e sgranate con una forchetta. Condite con ceci, zucchine grigliate, cetrioli, tonno e pomodorini.

Le varianti per i famosi pranzi da spiaggia sono davvero tanti, basta solo un pò di inventiva ed il gioco è fatto. Se proprio non vuoi metterti ai fornelli, il must have rimane il classico e saporito panino ripieno di affettati.