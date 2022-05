Crepes salate con prosciutto e formaggio: la ricetta perfetta

Con questa ricetta ho realizzato delle crepes perfette! Utilizzando prosciutto e provola è facile accontentare grandi e piccini ma le varianti possono essere infinite e legate alla nostra fantasia.

Chi si diletta in cucina spesso prova una ricetta o l’altra e spesso trova una sola ricetta che riesce meglio sia per il gusto personale sia per la combinazione degli ingredienti e della nostra “manualità”. Tra le tante ricette che ho provato questa è quella che mi da soddisfazione.

Facile da preparare e comoda da portare in gita, pic-nic o anche semplicemente per una passeggiata. Si prepara in 10 minuti con 20 minuti di cottura per un totale di 8 crepes. L’ho trovata sul libro: “Scuola di Cucina – Le Cordon Bleu“. Non essendoci zucchero o sale, le crepes rimangono neutre e possono essere utilizzate sia in ricette dolci sia in ricette salate



Ingredienti e preparazione delle Crepes perfette

125 gr di farina 00

300 ml di latte

2 uova

1 pizzico di sale

200 gr di prosciutto crudo

250 gr di provola

30 gr di parmigiano

20 gr di burro

In una ciotola dai bordi alti, mescola, con una frusta, la farina aggiungendo il latte a filo. In un’altra ciotola sbatti le uova e aggiungile alla pastella. Cntinua a mescolare fino ad ottenere un composto liscio e fluido. Copri la ciotola con la pellicola e mettile in frigo per circa mezz’ora.

In un’ampia padella, fai sciogliere una noce di burro. Prendi la ciotola dal frigo e dai una mescolata. Prendi un mestolo di pastella e versalo al centro della padella. Inclinando e ruotando la padella distribuisci il contenuto su tutto il fondo della padella. Dopo un minuto di cottura girala dall’altra parte e lascia cuocere per un altro minuto.

Impilale su un piatto e al termine della pastella inizia a farcirle. Disponi il prosciutto e la provola, le pieghi e le rimetti nella padella con coperchio. A fuoco basso per cinque minuti o fino a quando la provola non sarà sciolta. Per un tocco “di classe” quando le togli dalla padella le giri su un vassoio in modo che la parte più calda sia rivolta verso l’alto. Spolvera sopra del formaggio parmigiano in modo che il più si sciolga.