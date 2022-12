Weekend low cost a Lisbona: 4 cose che non potete proprio perdervi!

In cerca di idee per un weekend a Lisbona? 4 attrazioni e cibi da non perdere in una delle città più vivaci di Europa.

di Costanza Bordiga

8 dicembre 2022

Portogallo, tra salite e discese

Il Portogallo è uno dei luoghi più affascinanti d’Europa, noto per la sua storia che affonda le sue radici in tempi antichissimi e che ha contribuito a plasmare il mondo come lo conosciamo adesso. Nonostante le sue tradizioni siano meno conosciute di quelle della Spagna o della Francia, la sua capitale rimane una delle mete turistiche più amate dai viaggiatori di tutto il mondo.

Scopriamo dunque cosa fare a Lisbona e quali sono le 4 cose che un turista (ma anche un nuovo residente) non può proprio perdersi!

4 cose da non perdere a Lisbona

