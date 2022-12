Hai ricevuto una chiamata muta? Ecco chi ti cercava, non l’avresti mai detto ma è proprio così. Ultimamente sono all’ordine del giorno.

Di Alessia Conte

08 Dicembre 2022

Spopolano le chiamate mute, è allucinante

Mai come nell’ultimo periodo i nostri cellulari sono bombardati da telefonate più disparate, non solo gli amici e parenti che vogliono portarsi avanti con gli auguri di buone feste ma anche gli operatori call center che sperano di racimolare qualche contratto al fine di farvi cambiare operatore, fornitura di gas, luce e acqua.

Visti i notevoli rincari è normale essere chiamati diverse volte al giorno da numeri che non abbiamo memorizzato in rubrica, per quanto il blocco ai numeri sconosciuti (sia da cellulare che da operatore) sia utile non è sempre efficiente. In questi giorni diversi consumatori sono stati contattati da una voce muta, ma chi è?

Chiamata muta, ma in che senso? Chi era?

Innanzitutto vi vogliamo tranquillizzare, non si tratta di una truffa, quindi anche se avete risposto ad una telefonata muta, i vostri dati ed i vostri soldi, sono senza dubbio al sicuro. Quello che però, forse, non sapete, è che dietro quella telefonata muta, c’era un operatore di un call center.

Spesso si tende ad assegnare quante più pratiche possibili ad una sola persona che durante il suo turno di lavoro potrebbe non riuscire a portare a termine, per ovviare a tale problema è stata inventata la telefonata muta. Mentre l’interessato è al telefono con un consumatore, partono in simultanea altre chiamate, l’addetto ovviamente è impegnato altrove ma sul terminale, dopo che voi avrete risposto, comparirà l’interazione tra voi e l’azienda.

In pratica è un escamotage per velocizzare le scartoffie ed i tempi al fine di ottenere lo stesso risultato ma lavorando meno, nel periodo prefestivo si sa, viviamo un clima diverso e spesso tendiamo anche ad esagerare con gli acquisti. Per quanto riguarda i contratti di fornitura prestate più attenzione in quanto basta davvero poco nel ritrovarsi in situazioni spiacevoli.