Sta lottando tra la vita e la morte il piccolo Tanmay Diyawar di 8 anni, precipitato mentre stava giocando in un pozzo profondo 17 metri. “Ci vuole più tempo di quanto ci aspettassimo perché ci sono pietre. Abbiamo chiamato una macchina demolitrice di notte per romperle”, fanno sapere le autorità indiane. I soccorsi stanno scavando anche a meni nude per recuperare minuti preziosi, al piccolo è stato fornito dell’ossigeno ma si teme che il suolo possa crollare.