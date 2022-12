Un pediatra di 70 anni è morto ieri pomeriggio dopo essere stato colto da un malore mentre si trovava all’interno di una banca di Ceccano, in provincia di Frosinone.

Di Marco Spartà

7 dicembre 2022

Malore improvviso: muore stimato pediatra, aveva 70 anni

Dramma in una banca di Ceccano, in provincia di Frosinone. Un pediatra di 70 anni, che si era recato presso la filiale per effettuare alcune operazioni bancarie, è morto improvvisamente dopo essere stato colto da un malore.

Il medico si è accasciato davanti agli altri clienti ed il personale di banca che hanno lanciato subito l’allarme. I soccorritori, giunti sul posto, hanno provato disperatamente a rianimarlo, ma ogni sforzo non è valso a nulla: alla fine è stato possibile solo dichiararne il decesso.

Ceccano, si accascia in banca colto da un malore: morto il pediatra Ahmed al Suleiman

È morto stroncato da un malore mentre si trovava in banca. Questo il tragico destino di Ahmed al Suleiman, pediatra 70enne di origini giordane. La tragedia si è consumata nel pomeriggio di ieri, martedì 6 dicembre, a Ceccano, centro in provincia di Frosinone, dove il 70enne viveva da anni.

Suleiman si era recato presso la filiale Unicredit di via Principe Umberto per delle operazioni. Mentre si trovava all’interno della banca, come riporta la redazione di Ciociaria Oggi, si è sentito male ed è crollato al suolo sotto gli occhi attoniti dei presenti che senza esitare hanno chiamato il numero unico per le emergenze spiegando quanto accaduto.

Immediatamente sul posto è stato inviato un equipaggio del 118 a bordo di un’ambulanza. I soccorritori hanno attivato le manovre salvavita, ma, dopo svariati tentativi, hanno dovuto gettare la spugna dichiarando la morte del pediatra. A stroncarlo molto probabilmente un infarto fulminante.

Sotto choc i presenti e l’intera comunità locale per la morte del noto medico che, scrivono i colleghi di Ciociaria Oggi, lascia la moglie ed un figlio. A Ceccano Suleiman era molto conosciuto per la sua professione: tutti lo ricordano come un pediatra gentile e disponibile. Numerosi i messaggi di cordoglio per la famiglia.