Ieri sera a Caravaggio, in provincia di Bergamo, un ragazzo di 17 anni ha perso la vita in un tragico incidente stradale mentre andava dalla fidanzata.

Di Marco Spartà

7 dicembre 2022

Ancora sangue sulle strade: ragazzo di 17 anni muore in un incidente

Uno scontro frontale contro un’auto mentre stava raggiungendo la fidanzata alla guida del suo scooter. Così ha perso la vita un ragazzo di soli 17 anni nella serata di ieri lungo la ex strada statale 11 a Caravaggio, in provincia di Bergamo.

A nulla, purtroppo, è valso l’intervento dei soccorritori del 118 che hanno potuto solo constatare il decesso dell’adolescente. Nessuna conseguenza, invece, per l’automobilista. Oltre ai sanitari, sono intervenuti i vigili del fuoco e le forze dell’ordine.

Caravaggio, incidente in scooter sulla ex statale: 17enne muore mentre va dalla fidanzata

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE:

Un ragazzo è morto in un drammatico incidente. È accaduto nella serata di ieri, martedì 6 dicembre, sulla ex strada statale 11 nel territorio di Caravaggio, centro della provincia di Bergamo. La vittima è Alin Marin Costin di soli 17 anni.

Il giovane era alla guida del suo scooter e sembra si stesse recando verso l’abitazione della fidanzata con la quale avrebbe dovuto trascorrere la serata. Durante il tragitto, Per cause ancora al vaglio delle forze dell’ordine, riferisce la redazione di Brescia Today, il mezzo a due ruote avrebbe impattato frontalmente contro una Fiat Punto, condotta da un uomo, che viaggiava nel senso opposto di marcia.

Lo scontro violento ha fatto sbalzare dalla sella lo scooterista, finito poi rovinosamente sull’asfalto. Tempestivo l’intervento del personale medico del 118 che, però, non ha potuto far nulla per strappare alla morte i 17enne. Illeso, invece, scrivono i colleghi della redazione di Brescia Today, l’uomo che si trovava alla guida della vettura coinvolta.

Sul posto presenti anche i vigili del fuoco ed i carabinieri di Treviglio. I militari dell’Arma hanno condotto i rilievi per determinare la dinamica dello scontro ed hanno poi provveduto al sequestro dei due mezzi per gli accertamenti del caso. Non è escluso che la Fiat Punto fosse impegnata in una manovra di sorpasso.