Due ragazzi di 18 anni sono morti nella serata di ieri in un terrificante incidente sulla provinciale 95 tra Cerignola e Candela, in provincia di Foggia. Inutili i soccorsi.

7 dicembre 2022

Incidente in provincia di Foggia: morti due ragazzi di 18 anni

Due giovani vite spezzate in un tragico incidente stradale. È accaduto nella tarda serata di ieri lungo la provinciale 95 tra Cerignola e Candela, in provincia di Foggia. A perdere la vita due ragazzi di 18 anni che viaggiavano a bordo di un’auto, schiantatasi contro un albero.

Sul posto sono intervenuti diversi mezzi di soccorso, tra cui l’eliambulanza. Per i due occupanti del mezzo, però, non c’è stato nulla da fare: inutile ogni tentativo di rianimazione. Le forze dell’ordine stanno ora cercando di ricostruire la dinamica dello scontro.

Cerignola, auto si schianta contro un albero sulla provinciale 95: morti due 18enni

Sono Francesco Pio Costantino e Carmine Gervasio, entrambi di 18 anni, le vittime dell’incidente avvenuto nella tarda serata di ieri, martedì 6 dicembre, lungo la strada provinciale 95 che collega Cerignola e Candela, comuni della provincia di Foggia.

Le due vittime, residenti a Cerignola, secondo le prime informazioni, apprese dalla redazione de Il Corriere Adriatico, stavano percorrendo la strada a bordo di una Ford Fusion, alla guida della quale si trovava Costantino. Per cause ancora da determinare, il conducente ha perso il controllo della vettura che ha terminato la corsa contro un albero. Un impatto violentissimo che ha distrutto il mezzo.

Sul luogo del sinistro si sono portati i vigili del fuoco e lo staff medico del 118. I pompieri hanno estratto i due giovani dall’abitacolo affidandoli alle cure dei sanitari che non hanno potuto far altro che constatarne il decesso: fatali le lesioni riportate nello schianto. Sul posto è stata fatto atterrare anche l’elisoccorso per l’eventuale trasporto in ospedale.

I rilievi di legge e le indagini per determinare la dinamica dello schianto, riferisce Il Corriere Adriatico, sono stati affidati agli agenti della Polizia di Stato, intervenuti sul posto insieme ai soccorritori. Al vaglio delle forze dell’ordine le cause che hanno fatto perdere il controllo della vettura al conducente.