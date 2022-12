Un motoscafo, con a bordo quattro persone, si è schiantata contro degli scogli nei pressi dell’isola delle Bisce, nell’arcipelago della Maddalena: il bilancio è di due morti e due feriti.

Di Marco Spartà

7 dicembre 2022

Tragedia nelle acque della Sardegna: due morti e due feriti

Due morti e due feriti gravi. Questo è il bilancio dell’incidente avvenuto nelle acque dell’isola delle Bisce, nell’arcipelago della Maddalena. Un motoscafo con quattro uomini a bordo si è schiantata, per cause ancora da determinare, contro alcuni scogli.

Le quattro persone, che sembra stessero rientrando da una battuta di pesca, sarebbero state sbalzate in mare subito dopo l’impatto. I soccorritori, giunti sul posto, hanno recuperato i quattro: per le due vittime non c’è stato nulla da fare. I feriti sono stati, invece, trasportati in ospedale.

La Maddalena, motoscafo si schianta contro alcuni scogli: morte due persone, due feriti gravi

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE:

La Procura della Repubblica di Tempio Pausania ha aperto un’inchiesta sull’incidente avvenuto nel pomeriggio di ieri, martedì 6 dicembre, nell’arcipelago della Maddalena, in Sardegna.

Un motoscafo, con a bordo quattro persone di rientro da una battuta di pesca, secondo quanto riporta la redazione di Fanpage, si è schiantata contro alcuni scogli all’altezza dell’Isola delle Bisce. Nell’impatto hanno perso la vita Tommy Di Chello, 38enne titolare di un’impresa di giardinaggio, e Giacomo Botte, residente a Napoli. Gli altri due occupanti sono rimasti feriti gravemente.

Ad accorgersi dell’accaduto sono stati due pescatori sportivi che hanno dato l’allarme e prestato i primi soccorsi. Sul posto è arrivata la Guardia Costiera che ha recuperato i quattro uomini e li ha portati sulla banchina: nulla da fare per le due vittime, decedute sul colpo. Gli altri due sono stati trasportati d’urgenza presso l’ospedale Paolo Merlo de La Maddalena.

Gli uomini della Guardia Costiera stanno indagando sul caso, coordinati dalla Procura di Tempio Pausania, che dovranno ricostruire nel dettaglio la dinamica dell’incidente. Una delle ipotesi che gli inquirenti stanno tenendo in considerazione, riporta Fanpage, è quella secondo la quale alla base della tragedia vi possa essere la scarsa visibilità in zona al momento dell’incidente.