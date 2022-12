Monica Lorenza Mejia Vallejo ed il compagno Gonzalez Arbelaez facevano i badanti, il giorno dell’omicido in casa anche un disabile che assistevano insieme.

05 dicembre 2022

di Arianna Babetto

Lorenza Mejia, chi era la vittima uccisa il 29 luglio 2021

Si chiamava Monica Lorenza Mejia Vallejo la colombiana di 44 anni uccisa il 29 luglio 2021 dal compagno Gonzalez Arbelaez, 68 anni e suo connazionale. I due stavano insieme da un paio di mesi e svolgevano l’attività di badanti in zona Portuense a Roma. Lorenza si era trasferita da lui per dividere l’appartamento ma forse la relazione non stava procedendo nel migliore dei modi.

Gli articoli più letti di oggi

Monica Lorenza Mejia Vallejo aveva chiesto aiuto ai vicini

Il giorno dell’omicidio stava assistendo il figlio 53enne, tetraplegico e disabile, a casa di un’anziana proprietaria dell’immobile in cui viveva con Gonzales. Forse a seguito di una lite tra i due amanti, l’uomo aveva estratto un coltello affilato con una lama da 20 cm e l’aveva accoltellata al dorso.

Minica era riuscita ad uscire sul balcone al quinto piano di via Guarducci e avvisare i vicini che avevano poi chiamato il 118 e le Forze dell’Ordine. Il colombiano però l’aveva riacciuffata e ricondotta in casa dove poi l’ha aggredita nuovamente con altri fendenti al petto fino a ucciderla.

All’arrivo degli agenti del Commissariato San Paolo la scena era pietosa. Monica a terra esanime in una pozza di sangue, l’anziana leggermente ferita sotto choc, il 53enne figlio della donna invece incolume. L’uomo si è costituito immediatamente, condotto in carcere è in fermo con l’accusa di omicidio volontario. Il motivo per cui è stato compiuto il gesto brutale è forse da far risalire alla decisione della donna di voler lasciare il compagno, iniziativa da questo però non accettata tanto da averlo spinto al folle gesto.