Iva Zanicchi ha dato spettacolo ironizzando sul caso di suor Cristina, che ha deciso di togliere il velo. Il pubblico ha molto apprezzato la scenetta.

Di Alessia Conte

27 Novembre 2022

Il caso di suor Cristina è diventato nazionale

E’ trascorsa solo una settimana da quando Cristina Scuccia ha confessato in esclusiva a Verissimo, da Silvia Toffanin, di aver tolto il velo. Una decisione alquanto meditata, sofferta ma presa con consapevolezza. Dopo la vittoria di The Voice Italia, Cristina ha capito che la sua vocazione era diventata un’altra, ovvero il canto. Per questo motivo ha deciso di lasciare l’Ordine delle Orsoline per trasferirsi in Spagna ed iniziare una nuova vita fatta di lavoro e d’amore.

Iva Zanicchi a Ballando si esibisce con Sister Act

Ieri sera durante la puntata di Ballando con le Stelle, andata in onda in prima serata su Rai 1 con Milly Carlucci e Claudio Belli, Iva Zanicchi ha dato spettacolo esibendosi in un boogie a tema Sister Act. Inutile dire che lo spettacolo è piaciuto tantissimo al pubblico in teatro e tutti hanno iniziato a danzare con la cantante ottantenne che ha ancora energia da vendere.

“Dopo suor Cristina, non vorrei si facesse suora Iva Zanicchi”, ironia in diretta

Alla fine dell’esilarante performance non sono mancate battutine goliardiche, “Dopo suor Cristina, non vorrei si facesse suora Iva Zanicchi, annuncia con ironia la cantante e ballerina, per chiudere in bellezza la scenetta, è stata immancabile una barzelletta dell’artista sull’organo del prete, giusto per rimanere in tema. Ad ogni modo possiamo dire con certezza che in questa edizione di Ballando abbiamo visto davvero di tutto.

Il litigio tra Selvaggia e Mariotto, gli animi si scaldano

Durante la puntata, proprio dopo un’esibizione di Iva Zanicchi gli animi si sono scaldati. Selvaggia Lucarelli, evidentemente non ha dimenticato il trascorso battibecco che c’è stato in precedenza con Iva Zanicchi, dove la cantante la insultava con parole pesanti. Questa volta ha voluto togliersi un sassolino dalle scarpe definendo l’artista una squallida. Mariotto non ci ha visto più ed ha preso le difese di Iva, sottolineando come Selvaggia si stesse comportando come una scimmia arrabbiata che lanciava escrementi a tutti dopo l’eliminazione nella scorsa puntata del fidanzato anch’egli concorrente in gara.