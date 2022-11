Nella serata di ieri a Nicotera Marina, in provincia di Vibo Valentia, un uomo di 38 anni è stato ucciso a colpi d’arma da fuoco nei pressi di una trattoria.

Di Marco Spartà

27 novembre

Agguato in strada: giovane ucciso a colpi di pistola nei pressi di una trattoria

Un uomo di 38 anni è stato assassinato a colpi d’arma da fuoco mentre si trovava in strada nei pressi di una trattoria. L’omicidio è avvenuto nella serata di ieri a Nicotera Marina, località della provincia di Vibo Valentia.

Secondo quanto ricostruito, il killer avrebbe avvicinato la vittima ed avrebbe aperto il fuoco con una pistola esplodendo diversi colpi, poi si sarebbe dato alla fuga. Sul posto sono intervenuti i soccorsi e le forze dell’ordine.

Nicotera Marina, omicidio in strada: la vittima è il 38enne Giuseppe Muzzopappa

Omicidio intorno alle 20 di ieri sera, sabato 26 novembre, a Nicotera Marina, frazione del comune di Nicotera, in provincia di Vibo Valentia. La vittima è Giuseppe Muzzopappa, 38enne già noto alle forze dell’ordine.

Da quanto ricostruito, come riferiscono alcune fonti locali tra cui Il Quotidiano del Sud, la vittima si trovava in strada vicino ad una trattoria, quando una persona si sarebbe avvicinata ed avrebbe estratto una pistola sparando diversi colpi. Alcuni di questi hanno raggiunto il 38enne che si è accasciato al suolo. Una donna, notandolo riverso a terra, ha chiamato subito i soccorsi.

Indagano i carabinieri

Purtroppo per Muzzopappa non c’è stato nulla da fare. Oltre ai sanitari del 118, sul luogo del delitto sono arrivati i carabinieri della stazione locale, i colleghi di Vibo Valentia e della Compagnia di Tropea che hanno attivato immediatamente le indagini. I militari dell’Arma stanno cercando di ricostruire la dinamica dei fatti e di rintracciare il killer, fuggito subito dopo l’agguato. In tal senso, gli investigatori stanno verificando se in zona siano presenti telecamere di sorveglianza che potrebbero fornire ulteriori dettagli sull’accaduto.

Da stabilire il movente del delitto

Da chiarire anche il movente dell’omicidio. Non è escluso che possa essere maturato negli ambienti della criminalità locale. Da quanto emerso, scrive Il Quotidiano del Sud, il 38enne tre anni fa era stata indagato, insieme ad un cugino, con le accuse di tentato omicidio e detenzione illegale di armi. Secondo gli inquirenti i due, insieme ad altri soggetti, avrebbero progettato un presunto piano per uccidere degli appartenenti al clan Loielo.

