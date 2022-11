Royal Family, alto tradimento: trema Buckingham Palace, spunta una spia…

Sono ore di tensione tra i membri della Famiglia Reale inglese, spunta una spia ed è subito alto tradimento

Di Alessia Conte

26 Novembre 2022

Cosa succede tra i membri della Famiglia Reale?

Da quando è morta la regina Elisabetta II, l’8 settembre di quest’anno, gli equilibri già precari della Famiglia Reale stanno vacillando sempre più. I rapporti sono alquanto tesi tra la regina consorte Camilla e Kate, dal momento che quest’ultima voleva lasciare Buckingham Palace per vivere con figli e marito un po’ di tranquillità ma il permesso le è stato negato.

Carlo III che sarà incoronato ufficialmente re nel maggio del 2023 inizia a mostrare segni di cedimento per quanto concerne la sua salute, sia fisica che mentale, ora un nuovo scoop sta mettendo tutto in discussione. Vediamo di cosa si tratta.

Divorzio in vista per i due piccioncini?

Nuovi scandali a corte, questa volta lo scoop è davvero succulento ed i sudditi non riescono a credere che Harry ha scoperto un tradimento di Maghan, almeno così pare, ma sarà vero? I Duchi del Sussex, da quando si sono estromessi dalla Famiglia Reale, non se la stanno passando benissimo, anzi. Sembra che le cose stiano andando davvero male, non con gli altri membri della Royal Family ma per quanto concerne la loro relazione.

La spia ha notato che….c’è un terzo incomodo

Una spia a corte parla di una crisi coniugale e pare che Harry abbia scoperto il terzo incomodo. Si mormora inoltre che Harry potrebbe divorziare da Meghan visto e considerato che le cose stanno davvero andando a rotoli.

Pare che Meghan abbia intrattenuto una relazione con la sua guardia del corpo Chris Sánchez. Lo scoop è stato reso noto tramite il tabloid In Touch. Al momento Harry sembra molto turnato e sta indagando su quale sia la verità.

Tutto potrebbe finire dunque?

Stando a quanto riportato dal quotidiano, qualche giorno fa, Meghan ha dimenticato a scuola il piccolo Archie, la spia ha affermato che Harry è uscito di casa a grande velocità con la piccola Lilibet in braccio per andare a prelevare il primogenito.

Una volta giunto a casa con i figli avrebbe chiamato Meghan urlandole contro di volere il divorzio, la duchessa proprio in quel momento era con la sua guardia del corpo. Gatta ci cova?