In pochi la riconoscono, in foto aveva 20 anni ma ora ne ha 72: è una cantante famosissima, hai capito chi è?

Di Alessia Conte

26 Novembre 2022

Parliamo un po’ di lei, ecco la sua vita

In foto è una giovanissima cantante, attrice, ballerina, imitatrice e conduttrice, in pochi la riconoscono da giovane, oggi ha 72 anni e ne ha fatta di strada. Questa persona ha una personalità molto forte, ha sempre il sorriso sulle labbra ed una parola dolce per tutti. Nata nel 1950 ha alle spalle una lunghissima carriera in televisione, pian piano è diventata un’icona intramontabile del piccolo schermo.

Gli esordi in televisione grazie alla musica

Fin da bambina ha studiato canto e musica ed ha debuttato nel 1959 partecipando al concorso radiofonico Disco magico, si è aggiudicata il premio duettando con Nina Pizzi, nei primi anni ’60 ha inciso la sua prima canzone, Sangue nella testa.

Negli stessi anni ha esordito anche come attrice in uno sceneggiato televisivo firmato Rai, Sotto processo. Solo nel 1965 ha scoperto di avere anche una dote come imitatrice e doppiatrice ed il cinema diventa parte integrante della sua vita.

Avete capito che è Loretta Goggi?

Loretta Goggi è l’intramontabile stella della canzone italiana, era il 1981 quando il suo successo divenne nazionale durante il Festival di Sanremo, con la sua Maledetta Primavera. Un’icona di stile ed eleganza ma anche di bravura a 360°, in pochi sanno che Loretta è stata la prima donna a condurre un quiz televisivo dal 1983 al 1985 ed è anche stata la prima donna a condurre il Festival della canzone italiana nel 1986.

Il pubblico la ama come se fosse il primo giorno

Oggi vediamo Loretta in diverse trasmissioni televisive, nonostante la sua popolarità è stata presa di mira spesso e volentieri con atti di body shaming, la goccia che ha fatto traboccare il vaso fu una sua esibizione ai Seat Music Awards, per questa ragione ha deciso di abbandonare i social. In milioni hanno difeso Loretta, il pubblico la ama e la osanna come se fosse il primo giorno.