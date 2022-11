La scorsa notte a Baranzate, in provincia di Milano, un’auto si è schiantata contro il guardrail ed il conducente ha perso la vita.

25 novembre

Perde il controllo dell’auto e si schianta: perde la vita un 52enne

Un incidente stradale è costato la vita ad un uomo di 52 anni. È accaduto la scorsa notte a Baranzate, in provincia di Milano. L’auto condotta dalla vittima, per cause ancora da determinare, si è andata a schiantare contro il guardrail.

Quando i sanitari del 118 sono giunti sul luogo dell’accaduto per l’automobilista non c’è stato nulla da fare: è stato possibile solo constatarne il decesso. Ora saranno le indagini per determinare la causa dell’incidente.

Baranzate, auto si schianta contro il guardrail: 52enne muore nel violento impatto

Un uomo di 52 anni residente a Magenta, di cui non è stata diffusa l’identità, è rimasto vittima di un tragico incidente accaduto la scorsa notte, tra giovedì 24 e venerdì 25 novembre, a Baranzate, centro della provincia di Milano.

Stando alle primissime informazioni, riferiscono i colleghi della redazione di Prima Milano Ovest, l’uomo era alla guida di una vettura, una Fiat 600, e stava percorrendo via dell’Innovazione. Per cause da verificare, il 52enne ha perso il controllo del veicolo che, dopo aver sbandato, si è schiantato contro il guardrail a bordo della carreggiata. Un impatto violentissimo che non ha lasciato scampo al conducente.

Troppo gravi le lesioni

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco ed i sanitari del 118. I pompieri hanno estratto l’uomo dall’abitacolo, ma i sanitari non hanno potuto far altro che dichiararne il decesso. A causarlo le gravissime lesioni riportate nello scontro.

Ipotesi malore

I carabinieri hanno condotto i rilievi per determinare la dinamica e le cause dell’incidente. Tra le ipotesi al vaglio, scrive la redazione di Prima Milano Ovest, quella anche di un malore che avrebbe colto la vittima alla guida. A stabilirlo potrebbe essere l’esame autoptico che l’autorità giudiziaria potrebbe decidere di disporre sulla salma.

