Un ragazzo di soli 26 anni è morto la scorsa notte a Chiaravalle, in provincia di Ancona, in un terribile incidente stradale avvenuto sulla sp33.

25 novembre

Incidente mortale la scorsa notte lungo la strada provinciale 33 a Chiaravalle, in provincia di Ancona. Un ragazzo di 26 anni è morto dopo che la sua auto si è ribaltata per poi schiantarsi contro un albero a lato della carreggiata.

Gli amici, che avrebbero assistito al sinistro, hanno subito lanciato l’allarme. Purtroppo, però, all’arrivo dei soccorsi per il 26enne non ci sarebbe stato nulla da fare: troppo gravi le lesioni riportate. Intervenuti le forze dell’ordine per stabilire le cause che hanno fatto ribaltare la vettura.

Morire a soli 26 anni in un terribile incidente stradale. È accaduto la scorsa notte, tra giovedì 24 e venerdì 25 novembre, lungo la provinciale 33 nel territorio comunale di Chiaravalle (Ancona). La vittima è Attilio Ambrogetti, 26enne residente a Falconara Marittima.

Il ragazzo stava rientrando a casa da una serata trascorsa con gli amici alla guida della sua auto. Per cause ancora da accertare, riporta la redazione de Il Corriere Adriatico, il giovane avrebbe perso il controllo della sua utilitaria che prima si è capovolta e successivamente è andata a sbattere contro un albero a bordo della carreggiata. Il tronco si è conficcato nel veicolo sfondando il parabrezza. Una scena a cui avrebbero assistito anche gli amici che hanno poi lanciato l’allarme.

I soccorsi

Sul luogo della tragedia sono arrivati i vigili del fuoco e gli operatori sanitari del 118. I pompieri hanno estratto il conducente dell’abitacolo affidandolo all’equipe medica che ha potuto solo constarne il decesso. A nulla, difatti, scrive Il Corriere Adriatico, sono serviti i tentativi di rianimazione.

Sotto choc la comunità di Falconara

Le forze dell’ordine hanno provveduto ai rilievi per stabilire cosa avrebbe fatto perdere il controllo dell’auto alla vittima. Sconvolta la comunità di Falconara Marittima che ha appreso la drammatica notizia della morte di Ambrogetti.

