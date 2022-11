Un uomo di 45 anni è stato stroncato da un malore improvviso mentre faceva running ieri pomeriggio lungo lo Stradone Farnese a Piacenza. Inutile il trasporto in ospedale.

Di Marco Spartà

24 novembre

Si accascia mentre fa running: uomo stroncato da un malore

Si è accasciato al suolo mentre faceva running, colto da un malore. Questo il tragico destino toccato ad un uomo di circa 45 anni, deceduto improvvisamente nel tardo pomeriggio di ieri sullo Stradone Farnese a Piacenza.

Ad accorgersi di quanto accaduto un volontario della Croce Rossa fuori servizio che ha subito soccorso il 45enne ed ha lanciato l’allarme. Immediato l’arrivo dello staff del 118 che ha proseguito le manovre salvavita e trasportato il runner in ospedale, dove è deceduto poco dopo.

Runner stroncato da malore, a prestare i primi soccorsi un volontario della Cri

Un uomo di circa 45 anni è deceduto nella serata di ieri, mercoledì 23 novembre, all’ospedale di Piacenza, dove era stato trasportato qualche ora prima in ambulanza.

Il 45enne, secondo quanto raccontano alcune fonti locali tra cui la redazione del quotidiano Libertà, stava facendo running lungo lo Stradone Farnese, quando giunto all’incrocio con via Giordani, si è sentito male ed è crollato al suolo privo di sensi. Un volontario della Croce Rossa fuori servizio, ha visto l’uomo accasciarsi al suolo e lo ha subito soccorso chiamando anche il numero unico per le emergenze.

Inutile la corsa in ospedale

In pochi minuti, sul luogo dei fatti sono arrivati gli operatori sanitari del 118 che hanno proseguito le manovre di rianimazione. Poi hanno caricato il 45enne in ambulanza e lo hanno trasportato d’urgenza in ospedale. Qui, purtroppo, non c’è stato nulla da fare: poco dopo il ricovero, in serata, il suo cuore ha smesso di battere per sempre.

Intervenuta anche la Polizia Locale

Oltre ai soccorsi, sono arrivati anche gli agenti della Polizia Locale che hanno condotto gli accertamenti del caso ed hanno, riferiscono i colleghi di Libertà, regolato la viabilità lungo la strada interessata.

