Ex Suor Cristina, le Orsoline rompono il silenzio: le parole spiazzano tutti

Sono trascorsi alcuni giorni dopo la dichiarazione di Cristina Scussia a Verissimo dove faceva sapere all’Italia di non essere più suora. Finalmente è arrivata anche la considerazione delle ex consorelle Orsoline.

L’intervista di domenica scorsa rilasciata nel salotto di Silvia Toffanin su Canale 5, ha lasciato l’Italia sconvolta. Suor Cristina, conosciuta grazie al programma The Voice, ha deciso di spogliarsi e di abbandonare la vita ecclesiastica.

Abbiamo appreso che questa decisione è stata molto meditata e sofferta e che non l’ha presa a cuor leggero, anzi. Ha però voluto dare una svolta alla sua vita e seguire il suo sogno più grande, ovvero cantare che per certi versi era una possibilità leggermente limitata visti i dettami dell’Ordine religioso delle Orsoline del quale ha fatto parte per molti anni.

Oggi vive in Spagna, lavora come cameriera, c’è un sentore di “amore” nell’aria ma la sua fede di certo non ha vacillato, ama ancora Gesù come il primo giorno solo che ha deciso di onorarlo diversamente.

Un messaggio che ha spiazzato tutti, incredibile

Dopo qualche giorno finalmente è arrivata una nota delle ex consorelle, in molti avevano ipotizzato cosa avessero potuto dire ma in realtà le parole della Madre Generale, sono piene d’amore e di gratitudine: “Mi dispiace che la stampa nella difficoltà di dare risposte al telefono abbia colto distacco e indifferenza da parte nostra per la scelta di Cristina”, commenta Madre Generale Madre Carmela Distefano, per poi continuare dicendo.

“Siamo certamente dispiaciute di non averla più tra noi, ma comprendiamo e rispettiamo la sua decisione e le auguriamo tutto il bene possibile per il suo cammino. La sentiremo sempre una nostra sorella e l’accompagneremo con l’affetto e con la preghiera”.

Pace fatta quindi tra l’ex suor Cristina e le ex consorelle Orsoline, inizialmente sembrava che le stesse avessero preso distacco dalla vicenda, ma evidentemente, così come specifica la Madre Generale, c’è stato solo un problema di comunicazione. Tutto è bene quel che finisce bene, Cristina Scuccia ha avuto anche il benestare delle Suore Orsoline della Sacra Famiglia.