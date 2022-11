Roberto Maroni ha scoperto di essere malato nel gennaio 2021, ha affrontato la mattia con grande dignità e forza d’animo. Purtroppo il tumore era troppo aggressivo e non gli ha dato scampo.

Nella mattina del 22 novembre 2022, è venuto a mancare Roberto Maroni avvolto dall’amore della sua famiglia che lo ha definito: “inguaribile ottimista, che ha sempre risposto “bene” a chi gli chiedeva come stava”.

La dipartita dell’ex segretario della Lega è stata un colpo al cuore anche per i non simpatizzanti del partito, l’Italia intera ha voluto rendergli omaggio nelle ultime ore. Da quanto si apprende, la malattia non era progredita e dopo gennaio 2021, quando ha scoperto di essere gravemente malato ha deciso di ritirarsi a vita privata e di non partecipare alla politica attiva.

L’ultima intervista di Maroni e la malattia che non gli ha dato scampo

In questi lunghi mesi anche la famiglia ha mantenuto il più stretto riserbo sulla malattia, sempre nel 2021 fu il quotidiano “Libero” a parlare del tumore del quale soffriva. In un’intervista al “Corriere della Sera”, l’ex Ministro dell’Interno aveva dichiarato: “Non è cambiato molto, certo che la malattia che mi ha colpito è una cosa che non trascuro, facendo tutte le cure necessarie”.

Inoltre Maroni aggiunse che aveva avuto modo di meditare e di aver capito che tra le cose necessarie ed importanti la politica non era tra quelle dal momento che aveva notato che i rapporti non erano più quelli di una volta ma ad ogni modo specificò che: “Con alcuni militanti ho davvero un rapporto intenso. Sono anche iscritto alla chat della sezione di Varese e questo mi aiuta a restare aggiornato sulle scelte dei consiglieri comunali, visto che siamo all’opposizione”.

Ieri mattina la mattia ha vinto sull’ex segretario, se ne è andato in pace, serenamente, a dare l’annuncio è stata proprio la famiglia su Instagram con il seguente messaggio: “Questa notte alle 4 il nostro caro Bobo ci ha lasciato. A chi gli chiedeva come stava, anche negli ultimi istanti, ha sempre risposto “bene”. Eri così Bobo, un inguaribile ottimista. Sei stato un grande marito, padre e amico”.