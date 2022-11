Tragico incidente all’altezza di una rotatoria: morto uomo di 42 anni

Un uomo di 42 anni è morto in un incidente stradale verificatosi ieri mattina a San Cesareo, in provincia di Roma. Sul posto i soccorsi e le forze dell’ordine.

Di Marco Spartà

24 novembre

Scontro mortale tra auto e moto: ad avere la peggio un centauro di 42 anni

Ieri mattina a San Cesareo, in provincia di Roma, un uomo di 42 anni ha perso la vita in un drammatico incidente stradale. Il 42enne era alla guida di una moto di grossa cilindrata che, per cause ancora da stabilire, si è scontrata con un’auto.

Poco dopo il sinistro, avvenuto all’altezza di una rotatoria, sul posto sono arrivati i soccorritori che non hanno potuto far nulla per il centauro, deceduto per le gravi lesioni riportate. Le forze dell’ordine ora stanno indagando per ricostruire nel dettaglio la dinamica.

San Cesareo, tragico incidente all’altezza di una rotatoria: morto un uomo di 42 anni

È Giovanni Panzironi, di 42 anni, la vittima dell’incidente mortale avvenuto nella mattinata di ieri, mercoledì 23 novembre, a San Cesareo, centro della provincia di Roma.

Il 42enne stava percorrendo via Colle del Noce alla guida di una moto di grossa cilindrata, una MV Agusta. Improvvisamente, riportano alcune fonti locali e la redazione de Il Mattino, la due ruote è entrata in collisione con una Lancia Y, condotta da una 48enne, all’altezza di una rotatoria. Lo scontro è stato violentissimo ed il centauro è stato sbalzato dalla sella finendo sull’asfalto.

Inutili i soccorsi per il centauro

Lanciato l’allarme, sul luogo del tragico incidente sono arrivati i vigili del fuoco e lo staff medico del 118. I sanitari hanno provato a strappare alla morte il centauro, ma ogni sforzo non è servito a nulla: alla fine hanno potuto solo constatarne il decesso, sopraggiunto per i gravi traumi riportati.

Sul posto sono intervenuti anche gli agenti della Polizia Municipale ed i carabinieri che si sono occupati dei rilievi di legge utili a ricostruire la dinamica e le cause dello scontro costato la vita al 42enne. In tal senso, riporta Il Mattino, la donna alla guida della vettura coinvolta è stata sottoposta agli esami di rito per verificare se fosse sotto l’effetto di sostanze stupefacenti o alcol.

Il cordoglio

Dolore e sconforto a San Cesareo per la morte del 42enne, nipote dell’ex sindaco della cittadina, Pietro Panzironi. Tra i messaggi di cordoglio anche quello della prima cittadina Alessandra Sabelli che ha su Facebook ha espresso la propria vicinanza ai familiari scrivendo: “Una vita spezzata ci lascia sempre smarriti e impotenti. A nome mio, dell’amministrazione comunale e dell’intera comunità, esprimo profonda vicinanza e partecipazione al dolore dei familiari per la grave perdita”.

