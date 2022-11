Una donna di 91 anni, molto nota per i suoi simpatici video sui social network, è morta ieri a Navacchio di Cascina (Pisa) in un tragico incidente domestico.

Di Marco Spartà

24 novembre

Incidente domestico in casa: morta una donna di 91 anni

Dramma a Navacchio di Cascina, in provincia di Pisa, dove una donna di 91 anni ha perso la vita all’interno della propria abitazione rimanendo vittima di quello che sembra essere di un incidente domestico.

L’anziana, da una prima ricostruzione, sarebbe caduta, per cause ancora da chiarire, nel caminetto acceso della casa rimanendo avvolta dalle fiamme. A trovarla priva di vita sono stati i familiari che hanno avvertito i soccorsi, ma a loro arrivo non c’è stato nulla da fare.

Navacchio di Cascina, cade nel caminetto acceso: morta la star dei social “Nonna Giovanna”

Sotto choc la comunità di Navacchio, frazione del comune di Cascina, in provincia di Pisa. Nella serata di ieri, mercoledì 23 novembre, è morta tragicamente Giovanna Malfatti, 91enne molto nota per i video pubblicati su Tik Tok, dove era conosciuta come “Nonna Giovanna”, un profilo che vantava ben oltre 800mila followers.

L’anziana, stando a quanto riporta La Nazione, era nella sua abitazione in via Visignano e stava aspettando i familiari per cenare. Per cause ancora in fase di verifica, probabilmente per via di un malore che le avrebbe fatto perdere i sensi, Giovanna sarebbe caduta all’interno del caminetto acceso e sarebbe stata avvolta rapidamente dalle fiamme. I parenti, tornati in casa, l’hanno ritrovata nel focolare ed hanno subito chiamato i soccorsi.

Sul posto i soccorsi ed i carabinieri

Presso l’abitazione, è intervenuto un equipaggio del 118 che non ha potuto far nulla per la 91enne, trovata carbonizzata. Non è stato possibile far altro che constatarne il decesso.

Sul posto sono anche intervenuti i carabinieri della stazione locale ed i colleghi di Navacchio che stanno provando a ricostruire la dinamica dei fatti. L’ipotesi più accreditata, scrive La Nazione, sarebbe quella di un incidente domestico alla base del quale ci sarebbe un improvviso malore. Escluso il coinvolgimento di terzi: l’appartamento non presenterebbe segni di effrazione.

Dolore per i tanti fan

La notizia ha sconvolto i residenti della frazione, ma anche i tanti fan che seguivano sui social network “Nonna Giovanna”, autrice di simpatici filmati realizzati insieme al nipote Nicola.

