“L’Eredità”, tutto sulla nuova campionessa del game show: chi è Sara Celati?

Cosa sappiamo della giovane vincitrice Sara che sta dando filo da torcere agli altri concorrenti? Conosciamola meglio.

Di Arianna Babetto

24 novembre 2022

“L’Eredità” fa il boom di ascolti: grazie a lei…

Il programma di Rai 1 dal 29 ottobre, giorno della ripartenza della nuova stagione guidata da Flavio Insinna, ha già avuto modo di riscontrare un incredibile favore di pubblico.

Lo show va avanti imperterrito dal 2006 e anche con piccole aggiunte in termini di giochi a cui i concorrenti si devono cimentare, è rimasto pressoché invariato, e proprio questa ripetitività è un elemento cardine che il pubblico ama e che richiede anno dopo anno.

Chi è Sara, la nuova campionessa de L’Eredità?

Ogni volta però il programma ha la fortuna di cimentarsi con nuovi concorrenti che in maniera propositiva si iscrivono al gioco per portare a casa l’ambito montepremi finale. Non solo Massimo Cannoletta, tra tutti quello che più di ogni altro ha portato a casa il jackpot maggiore (pari a quasi 300mila euro).

Dal 17 novembre i telespettatori stanno tifando anche per un’altra giovane campionessa che pare abbia tutte le carte in regola per arrivare ad un ottimo risultato nelle prossime settimane di gara. Conosciamo meglio chi è Sara.

Sara Celati, tutto sulla nuova campionessa di Rai 1

Classe 1998, Sara ha appena 24 anni ma già le idee ben chiare in testa. Studia Giurisprudenza e da grande vuole diventare un avvocato penalista. Vive a Lucca con le sue gatte, è fidanzata con una ragazza del Michigan (dove anche là è seguito il programma di Rai 1) e ama la musica vintage-retrò.

Quanto ha vinto finora Sara? Facciamole i conti in tasca

Dal 17 novembre fino a ieri, 23 del mese, ha vinto ben sette sfide e arrivata alla Ghigliottina altrettante. Non ha però vinto nessun montepremi fino a ieri quando ha sbancato con 90mila euro in gettoni d’oro.

Il web si è emozionato di fronte alla sua storia, e all’amore che ha verso la sua famiglia in cui papà Arturo e mamma Alba sono i suoi principali fan da sempre, così nella vita privata come nelle sfide che il futuro che mette davanti sul piano lavorativo.

