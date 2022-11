Cyber Monday: quando conviene comprare prodotti di elettronica? Segnatevi la data!

Cyber Monday 2022: arriva il giorno in cui i prodotti di elettronica sono maggiormente scontati. Segnatevi la data.

Il Black Friday è alle porte e con esso anche il Cyber Monday. Si tratta della giornata conclusiva del periodo degli sconti interamente dedicata all’elettronica. Durante questo giorno sarà possibile acquistare i più svariati tipi di oggetti, dagli asciugacapelli alle lavatrici, ad un prezzo davvero stracciato. La giornata arriva a coronamento di un lungo periodo di offerte che negli ultimi anni sta riscuotendo molto più successo del periodo dei saldi.

Ma si quali offerte si tratta? E quando avrà luogo questo evento (online e non)?

Cyber Monday 2022: la data e le migliori offerte

Il Cyber Monday cade quasi sempre l’ultimo lunedì di novembre. In questo caso si tratta del 28 novembre, giorno in cui tutti gli articoli di elettronica saranno maggiormente scontati.

Per quanto riguarda le grandi piattaforme di e-commerce, le offerte sono quasi tutte raccolte in una pagina dedicata. Un esempio è quello di Amazon che ha numerosi sconti, sia per quanto riguarda gli oggetti in promozione che per gli abbonamenti a Prime. Anche Unieuro, MediaWorld, Euronics, GameStop ed e-Bay avranno sconti dedicati.

Una categoria che potrà davvero beneficiare degli sconti del Black Friday e del Cyber Monday è quella dei gamers. Accessori, tablet, PC e videogiochi saranno tutti venduti al prezzo più basso dell’intero anno. Sconti anche per parrucchieri ed altri professionisti, che avranno la possibilità di comprare i prodotti di cui hanno bisogno senza spendere un capitale. Un’ottimo piano è inoltre quello di portarsi avanti con i regali di natale, acquistando oggi ciò che si ha intenzione di regalare tra meno di un mese.

Non dimenticate inoltre che anche alcuni negozi minori e piccoli esercizi commerciali aderiscono all’iniziativa del Cyber Monday. Rivolgersi a loro può essere dunque un modo per risparmiare, senza rinunciare a sostenere le piccole imprese e le piccole realtà locali.

